Guerra en las tecnológicas: Google se ofrece a El Corte Inglés para pelear contra Amazon

La induLa guerra global que mantienen los gigantes tecnológicos Google y Amazon llega al comercio en España. La directora general de Google España, Fuencisla Clemares, se ofreció ayer directamente a los grandes operadores del comercio tradicional para ayudarles en la batalla de la venta on line: «Estamos muy cerca de compañías como El Corte Inglés, Carrefour o MediaMarkt para entender cómo dotándoles de nuestra fuerza tecnológica ellos pueden ser un retail de éxito», aseguró durante un desayuno celebrado en Madrid.

El movimiento no es nuevo. En EE UU, la plataforma de envío rápido Google Express se ha aliado con Walmart, la cadena de supermercados más popular del país. Era la respuesta de Google a la adquisición de la cadena Whole Foods por parte de Amazon.

El gigante de Jeff Bezos empezó como tienda on line, pero hoy es un gigante que produce películas, desarrolla dispositivos electrónicos y tiene inversiones en una amplia gama de sectores.

Y Google se ofrece como socio tecnológico para los comerciantes tradiciones que ven cómo Amazon amenaza parte de su negocio. Ayer, precisamente, el operador de comercio on line añadía más presión al sector de la distribución de alimentos y productos frescos en València al desembarcar en la capital con su servicio prime now, de entrega ultrarrápida en una hora.

En la carrera por llegar antes al cliente y por quedarse con un bocado del gran negocio de las cadenas alimentarias, Amazon eleva el listón a los supermercados: entregas en una hora, todos los días de la semana y hasta la medianoche.

Para competir con las cadenas de siempre, Amazon se ha aliado con una de ellas, Dia, con la que ya está asociado en Madrid y Barcelona, y también con un grupo de quince comerciantes del Mercado Central de València.

«Las últimas noticias sobre Amazon muestran que existe un interés claro en la C. Valenciana. En España hay unas áreas, Madrid y Barcelona, donde había un foco de inversiones. Valencia es otra plaza importante y lo demuestra que estemos aquí hoy», señalaban ayer los responsables de Amazon.

Arantxa Olcina, manager de desarrollo de negocio del servicio Prime Now, pasó el día en València para supervisar la puesta a punto del nuevo servicio. En declaraciones a Levante-EMV, la responsable de la empresa señaló: «Teniendo como muestra la acogida en Madrid y Barcelona era natural venir a València y esperamos la misma respuesta». El desembarco de Amazon agita un sector en pleno proceso de adaptación al canal on line. Mercadona, por ejemplo, está ultimando las obras de su nuevo laboratorio de ventas on line, una inversión considerable para planificar su desarrollo en un canal que va ganando cuota de mercado.