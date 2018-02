El PP tilda de 'fraude' el proceso participativo del bipartito de Castelló

La concejala popular, María España, insta al bipartito a poner en marcha procesos de participación ciudadana reales, que no sean un fraude como lo han sido hasta ahora y que han denunciado los vecinos de Crémor, Maestría y ahora el Raval Universitari. «La participación ciudadana del bipartito sigue siendo un paripé, sólo cara a la galería, pero no sirven para nada más, siguen engañando a la ciudadanía igual que han engañado con los Presupuestos Participativos -que no han ejecutado en su mayoría-, porque no tienen en cuenta sus opiniones», señala la edil del PP.

España asegura que «no puede ser que se anime a la Asociación de Vecinos del Raval Universitari a participar en reuniones para mejorar el barrio y, luego, sus aportaciones caigan en saco roto. Ha pasado con el puente sobre el Río Seco que el bipartito ya ha anunciado que construirá con dos carriles para el tráfico rodado, sin atender las propuestas de los vecinos, sin buscar el consenso».