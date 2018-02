S ufro una especie de tara genética. Cuando la gente lo ve todo perdido, cuando se dibuja un panorama de desolación clínica, yo veo siempre el halo salvador de la esperanza, brota en mí un optimismo irracional y espontáneo. En cambio, si tal y como ocurre ahora, a mi equipo le envuelve la euforia, se convierte en una máquina de ganar y parece que no hay quien lo pare, yo veo peligros por todas partes, sufro porque tanta dicha debe esconder truco, y recuerdo lo que aún está por hacer, que resumiendo es casi todo.

Ocurre que llevamos una década alimentando la memoria del crimen. Por ahí, en otras partes, podría decirse que se ve la luz al final del túnel. El Castellón de estos años nos ha dado lo contrario: cuando asoma la luz en invierno, nos ciega la primavera y aparece al final otro túnel. Ocurren síntomas previsibles: los refundadores del ayer son los salvapatrias del mañana. Ocurren otros no tanto, pero también inquietan: la deriva de las multitudes en las gradas, con el club ya desbordado para controlar lo que había sembrado. Sufro por si subimos y se lía, y sufro por si no subimos y la ola se vuelve en contra con otra larga sequía. Sufro por un Castalia en exceso chovinista y vacío de autocrítica, y sufro por si nos pasamos de exigentes. Sufro por la misma razón por la que abrazo la barraca, porque el mundo me ha hecho así, y sufro si escribo y si no escribo, sufro. Sufro porque mira. Sufro por dentro.

Ha sido la temporada con menos altas desde septiembre, y eso me congratula. Dijo Escobar que a veces es mejor fichar bien en lugar de fichar mucho, y firmo debajo. El equipo levantó el vuelo asido a la alteración emocional que sigue a cualquier cambio en el banquillo, pero el mérito ha sido construir en paralelo una estructura táctica que sostiene los resultados con el paso del tiempo, una vez finalizada esa excitación primera. El equipo está convencido de lo que hace y por eso se siente seguro. Está bien, pero ya sufriré yo por ellos, por si acaso.