Imanol y Morlanes, ya a las órdenes de Miguel Álvarez

El Villarreal B sigue preparando la cita del domingo en el campo del Cornellà (18.00 horas) donde el once que presentará el técnico Miguel Álvarez podría presentar varias novedades. Y es que para esta cita regresan dos mediocentros: el navarro Imanol García, tras superar el proceso gripal, y el zaragozano Manu Morlanes, ya descansado de su participación en la 44 Copa del Atlético con la selección española sub-19. A parte, no se descarta que la pareja atacante frente al conjunto verdiblanco pase a estar formada por Adrià Dalmau y Rubén Mesa.

El que está con escasas opciones de llegar a tiempo es el centrocampista uruguayo Ramiro Guerra, que lleva tres semanas alejado de los terrenos de juego debido a una bursitis en la rodilla izquierda. El resto de bajas serán las mismas de los últimos meses caso de los lesionados Joan Femenías (está a tres semanas de volver a los terreno de juego), Diego Fuoli y Leo Suárez.

Para visitar al Cornellà podría haber muchas novedades. La defensa podría mantenerse, Roger Riega y Pau Francisco Torres en la pareja de centrales, con Miguel Llambrich y Álex Quintillà (o en su defecto Enric Franquesa); en el centro del campo Cristian Cedrés, Imanol García, Manu Morlanes (o Sergio Lozano) y Darío Poveda; y una pareja atacante integrada por Adrià Dalmau y Rubén Mesa (o en su defecto mantendría al burgalés Mario González).

Todo ello en busca de encontrar el mejor equilibrio para un equipo que quiere ganar en el Municipal de Cornellà donde se juega algo más que tres puntos ante un rival directo en la lucha por afianzarse más si cabe en los puestos que dan derecho a disputar la fase de ascenso a Segunda .

El Villarreal B visita a un equipo que como local ganó siete encuentros, mientras que empató contra el Valencia Mestalla (2-2), y perdió en cuatro y fue contra el Alcoyano, Elche y Llagostera (0-1) y contra el Atlético Saguntino (1-2). El filial de Miguel Álvarez intentará ganar su cuarto partido lejos del Mini Estadi. Hasta la fecha sólo lo ha hecho contra el Atlético Baleares y Ontinyent (0-1) y el Peralada-Girona B (1-2).



El examarillo Pere Martínez

El Cornellà, que no podrá contar con el sancionado Borja López, cuenta en sus filas con un ex del Villarreal B y C. Se trata del lateral derecho Pere Martínez, que durante dos temporadas vistió la elástica de los filiales. La campaña 2010-11 llegó procedente del Espanyol B y disputó 24 partidos en Tercera con el Villarreal C, con 2.053 minutos, un gol y seis amarillas. Y la temporada siguiente (2011-12) con el Villarreal B en Segunda B, jugó 26 partidos.