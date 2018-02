Amstel repartirá más de 6.000 invitaciones para ver en directo a La Casa Azul, ElyElla y Próxima B

Alrededor de 6.000 castellonenses tendrán la oportunidad de presenciar en directo los conciertos de La Casa Azul, ElyElla y Próxima B el primer domingo de Magdalena, 4 de marzo. Los tres grupos actuarán en un espectáculo que se prolongará por espacio de cinco horas con motivo de la segunda edición del Amstel Fest Castellón (la primera fue en 2016 con la nueva Junta de Festes).

Para asistir al evento con el mejor indie pop, rock y electrónico, Heineken España podrá en marcha una campaña a partir del 12 de febrero, consistente en repartir 6.000 pulseras de invitación. Para adquirir uno de los brazaletes, con cada tercio de la gama Amstel (Amstel Radler, Amstel 100 %, Amstel Oro y Amstel Sin), en los bares y restaurantes de la capital de La Plana se podrá conseguir un bono. Reuniendo dos y presentando el DNI, los mayores de 18 años podrán canjear un máximo de 6 pulseras por persona y día.

Los puntos de cambio serán las oficinas de Disnavi96 (Cuadra Lairón, parcela 120, Polígono Industrial Ciudad del Transporte) del 12 de febrero al 2 de marzo y una caseta móvil de Amstel situado en la Plaza de la Pescadería, junto al Ayuntamiento de Castelló, del 19 de febrero al 3 de marzo. Además, habrá otro puesto en el Recinto Ferial de Conciertos el mismo día 4, desde las 20 horas y hasta completar aforo.



Abrirá el grupo local

El objetivo es que el máximo número de castellonenses pueda disfrutar de un festival que abrirá la banda castellonense Próxima B, en una muestra de apoyo a la música y artistas locales.

Tras la apertura con el indie rock de este grupo, llegará el turno de La Casa Azul, uno de los artistas más personales de la música española de la última década, que ha revitalizado el pop independiente con himnos como La Revolución Sexual, acercándolo a las pistas de baile.

El cartel de artistas se completará con un dúo experto en el cierre de festivales, que ha puesto la guinda a citas como el FIB, Bilbao BBK Live, SOS 4.8, Arenal Sound, Granada Sound, Sonorama o Low Festival. ElyElla DJs pincharán sus mezclas y remixes de grandes temas del rock y pop del nacional e internacional, haciendo una especial fusión con la electrónica que dota de un aire completamente nuevo a éxitos como Here comes your man, de los Pixies, o Ser Brigada¸ de León Benavente.

Los conciertos se animarán con proyecciones audiovisuales y barras de restauración en una velada que comenzará a las 21.00 horas.

«Somos la única marca de gran consumo en la Comunitat Valenciana, con 300 puestos de trabajo directo y 12.500 indirectos. Tenemos 26.000 puntos de distribución de cerveza. Por eso nos sentimos la cerveza de aquí y por este motivo apoyamos las fiestas de la Magdalena», explica Alejandro Rodríguez, responsable de relaciones institucionales de Heineken España en Levante.