«La cruz de Ribalta no es un símbolo religioso sino de represión franquista»

No todas las cruces tienen un sentido religioso, al menos no para la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, Verònica Ruiz, quien considera que es cuestión de tiempo que la que preside desde hace décadas un flanco del parque Ribalta de la capital desaparezca del lugar, con destino aún incierto.

Ruiz,que gestiona el área municipal de Cultura, lo tiene claro: «La cruz de Ribalta no es un símbolo religioso pero sí lo es de la represión franquista». Y se muestra así de contundente tras conocer la decisión de La Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC) de solicitar al juzgado de lo contencioso administrativo de Castelló que prohíba al ayuntamiento eliminarla. Esta asociación, como publicó este diario esta misma semana, considera que «la cruz no tiene ninguna inscripción y, por tanto, se trata únicamente de un símbolo religioso que no incumple la Ley de Memoria Histórica».

Sobre estos argumentos, Verònica Ruiz los rebatió por completo al recordar que «es un símbolo de la represión franquista que se erigió en 1944 y, aunque a finales de los años 70 se eliminasen las rúbricas originales», no deja de ser eso, «un emblema de la represión de Franco». Es más, insiste en que son muchos los ejemplos recientes que así lo atestiguan, como las manifestaciones franquistas «para conmemorar el aniversario de Primo de Rivera».

La portavoz del gobierno municipal, con todo, recalcó que hay un informe de la conselleria que deja claro el sentido de la cruz, por lo que volvió a ratificar que este símbolo se retirará, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, cuando se defina el preceptivo proyecto arbóreo que hay que elaborar para el entorno. Las concejalías de Cultura y Medio Ambiente son las que comparten esta medida: el primer departamento efectuará el traslado de la Cruz, mientras el segundo redactará previamente una iniciativa urbanística que adecentará el espacio del monumento tras su marcha. El informe de la conselleria, como se recordará, sostiene que, aunque en la transición se cambió el lema de «caídos por Dios y por España» por otro que ensalzaba a las víctimas de la violencia en general, la Cruz glorifica el franquismo porque se construyó en ???? con esta finalidad». Además, considera que no tiene ninguna relevancia artística ni histórica que justifique su permanencia.

Sobre la aparición de nuevas pintadas con el lema «Púdrete Franco», Ruiz apuntó que ya se ha dado orden a las brigadas municipales para limpiarlas.