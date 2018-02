«Parte del triunfo de la gastronomía española en el mundo es por Castelló»

Para el chef donostiarra Martín Berasategui, considerado uno de los mejores del mundo, visitar Castelló siempre supone una experiencia enriquecedora. La estrecha relación que mantiene con algunos de los miembros de la asociación gastronómica L´Olla de la Plana, con el paso de los años, se ha convertido en mucho más que una amistad. Cada vez que sus obligaciones se lo permiten, se deja ver por la provincia en busca del cariño que él corresponde con una relación verdaderamente fraternal.

Ayer vivió un día intenso como preámbulo al acto que le ha llevado de nuevo por estas tierras: una cena solidaria en favor de la Acción contra el hambre. Si por la tarde asistió a la presentación del evento, patrocinado por la diputación a través de la marca Castelló Ruta de Sabor, por la mañana tuvo tiempo de descubrir las instalaciones de Porcelanosa.

P ¿Hasta qué punto es importante ser solidario y asistir a eventos como el organizado por L´Olla de la Plana?

R Como persona en esas cosas hay que estar un 500 %. Si fallamos como persona, nada sirve ser cocineros. Por eso, cuando mis amigos de Castelló me tocaron la fibra más sensible con esta cena, no me lo pensé. Además, cada vez que vengo a esta tierra, tanto Nelete como Rafa me hacen sentir como uno más. Admiro esta tierra, que tiene grandes cocineros y grandes materias primas.

P ¿Con ocho estrellas Michelín se ha tocado techo?

R Uno siempre está con ilusión de hacer más. Empecé hace 43 años a aprender y sigo aprendiendo, sobre todo cuando vengo a Castelló.

P ¿Qué aspectos destacaría de la provincia de Castelló en relación a la gastronomía?

R Castelló posee unos cítricos impresionantes, unas alcachofas increíbles, unas trufas maravillosas,€ También hay que destacar las ganas de trabajar y la ilusión que se transmite en esta tierra. Cada vez que vengo aquí, recargo pilas con mis amigos. Guardo el premio de oro de L´Olla de la Plana junto con el Tambor de oro de San Sebastián.

P ¿Qué representa Castelló en su vida?

R Para mí Castelló es algo especial. Tengo amigos de por vida. Son como auténticos hermanos. Cuando me siento desbordado por el trabajo, me escapo y vengo a Castelló. La verdad es que me considero un castellonense más.

P ¿Qué le parece que se quiera impulsar una denominación de origen de la alcachofa ecológica de Benicarló?

R Todo lo que se plantee, me parece siempre bien. Castelló tiene un microclima impresionante, con una extraordinaria materia prima. Parte del triunfo de la gastronomía española es por la materia prima de esta provincia.

P ¿Qué salud tiene la gastronomía española?

R La cocina española tiene una gran salud, entre otras cosas por el trabajo y por ser inconformistas de raza. Siempre se busca mejorar, teniendo claro que en la cocina lo importante no es el yo, sino el nosotros.

P ¿Y cómo ve la gastronomía castellonense?

R La gastronomía de Castelló está viviendo un momento dulce. De hecho, es una parte importante de lo que se habla de la cocina española en el mundo.