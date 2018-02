ADOCTRINA...MIENTO

C omo ese burro que coge un camino, se acaba el camino pero el burro sigue, el PP y Ciudadanos han presentado en el pleno de la Diputación Provincial 24 mociones y enmiendas contra el plurilingüismo, contra un supuesto adoctrinamiento, o reprobando las políticas educativas del Consell, 24 mociones en dos años y continúan con la misma cantinela.

La última de los azules y los naranja ha sido exigir al Consell y a los ayuntamientos que rescindan los contratos firmados con medios de comunicación que defiendan el derecho a decidir en Cataluña y con asociaciones a las que denominan "pancatalanistas". Silenciar ahogando económicamente al que no piensa como tú, para que no pueda expresar su opinión tiene un nombre. Censura ideológica. Del PP lo podiamos esperar, es más, lo esperaba, pero de los nuevos e impolutos de Ciudadanos...

Piensan que les puede ir bien electoralmente agitar la bandera del miedo, del radicalismo o del nacionalismo de un Consell que no está en eso, de un Consell que está trabajando por una financiación justa, por una sanidad pública y universal, por recuperar la confianza del sector empresarial, y por sacar a la Comunidad Valenciana del mapa de la corrupción, un vergonzoso mapa en el que nos ha metido de lleno y con mayúsculas el Partido Popular después de 20 años gobernando.

No les importa desprestigiar a los más de 125.000 profesionales que trabajan cada día para formar a nuestras hijas e hijos, no les importa crear una alarma social inexistente si piensan que les puede ir bien a sus intereses electorales. Después de soltar sus soflamas alarmistas, la señora Bonig nos da la solución a todos los problemas, ¡que el PP vuelva a gobernar! Afortunadamente casi todas las personas tenemos más memoria que los peces, y recordamos perfectamente al ex conseller Font de Mora queriendo implantar el chino como lengua optativa en los institutos o el inglés como lengua vehicular de educación para la ciudadanía. Recordamos los barracones en 200 colegios y los 1000 millones de sobrecostes de CIEGSA.

Recordamos los paseos en Ferrari de Camps, un Francisco Camps que la nombró consellera, con el que trabajó codo con codo, y también junto a Cotino, Blasco, Costa, Campos, Castellanos, Fabra? y que inexplicablemente no le causo (a Bonig), ninguna alarma ni desasosiego.

Ahora estamos viendo todos los días en los medios de comunicación lo que muchos sabíamos, lo que algunos denunciamos, pero lo que todos sospechábamos. Que la cueva de Alibaba no estaba "en desiertos remotos ni en montañas lejanas", como decía el otro.

En el último barómetro de la Generalitat Valenciana solamente el 5 % de los encuestados se reconocía solamente valenciano, frente al 62 % que defendía ser tan valenciano como español. Pero esto al PP no le importa, ellos siguen agitando banderas a las que nadie sigue.

La presidenta del PPCV, está en un estado de esquizofrenia nerviosa por recuperar el gobierno que los valencianos a los que ella dice proteger le hemos negado, y no le importa para ese fin poner en jaque a los profesionales de la educación. Continúe usted vociferando señora Bonig, cuanto más fuerte grita, más sube el PSPV en intención de voto. Gracias.