Un delinqüent

El delinqüent més buscat de tot el país, Elodio Quinsky Delagürtel, ha estat detingut en la matinada del divendres en un galliner d'un mas de l'Alt Maestrat, segons informacions del tot fiables a què ha tingut accés aquest borinot. Fonts de l'operatiu, comandat per l'agutzil d'una població de la pedra seca, el nom de la qual no ha estat revelat, ja que s'esperen noves detencions, han mostrat la seua satisfacció i el país (i la nostra província) poden dormir tranquils.

Elodio Quinsky Delagürtel fou capturat gràcies a l'alerta que va donar un voluntari de l'oenegé "Labriegos sense llar, Citrolinos sense fronteres" i a causa de les dures condicions climàtiques que hem patit aquests dies, especialment a les copioses nevades de les últimes setmanes que han convertit els nostres camps i ribassos en un paisatge de pessebre, tots els camps enfarinats de blanca, pura i nívia neu enfarinada com un blanc i pur Farinelli.

Atès que el gruix de la neu impedia córrer o caminar pels camps fins i tot fent ús de raquetes, Elodio Quinsky Delagürtel es va amagar en un galliner en què es va dedicar a la lectura d'uns llibres que va trobar en un contenidor de Càritas i a alimentar-se de brous de gallines que sacrificava en el mateix galliner i d'ous fregits de la mateixa procedència, així com d'unes gerres de frito de bacó que havia furtat als masovers. Segons indica l'agutzil, Elodio Quinsky no va oposar cap consistència a la seua detenció i només ha demanat el volum que estava llegint, un exemplar de "Relatos" de Thomas Bernhard, publicat per Alianza Popular (ui, disculpeu el predictor! Volíem dir Alianza Editorial) on hi ha fragments tan antisocials, que explicarien els nombrosos delictes de l'Elodio com aquest: "cuando no puede uno dormir, no puede uno dormirse en medio de esas comparacions horribles, y se dice a sí mismo que la patria no es otra cosa que un idiotismo ordinario y brutal... hecho de desvergüenza... los ninos, dijo mirando abajo a la calle", (Ungenach, pàg. 101).

Clar, les autoritats jurídiques i els serveis socials, així com les forces de la seguretat rural i ciutadana expliquen que què es pot esperar d'un delinqüent reiteratiu i passat de rosca com aquest? Així que s'ha decretat el seu empresonament provisional a Albocàsser i li donen elevades dosis d'opta-lidones i terrossets de sucre sucat en Aigua del Carme.

Hi ha delictes d'Elodio contra cultivadors ecològics de pebreres vermelles, hi ha delictes d'Elodio contra peones camineros, hi ha delictes d'Elodio contra recol·lectors d'espàrrecs silvestres, hi ha delictes d'Elodio contra persones que tenen com a afició la construcció de miniatures de castells medievals. Hi ha delictes d'Elodio contra caixeres de supermercat. Hi ha delictes d'Elodio contra restauradors de Lambrettes i Bultacos. Hi ha delictes d'Elodio contra ortopedistes que venen bragueros per a l'hèrnia. Hi ha delictes d'Elodio contra bibliotecaris i bibliotecaris sense depilar. Hi ha delictes d'Elodio contra bevedors de cervesa de la Muralla. Hi ha delictes d'Elodio contra taxidermistes del morrut de les palmeres. Hi ha delictes d'Elodio contra els qui pensen que les gaiates haurien de fer-se amb leds i no amb bombetes. I això és més greu, perquè només per pensar-ho és un delicte d'Elodio. El pensament en el llarg i interminable historial de delictes d'Elodio Quinsky Delagürtel també és un delicte. Elodio pensa que no hauríem de pensar segons quines coses perquè podrien ser constitutives d'un delicte d'Elodio.

Elodio, Elodio, quin delinqüent! És un trinxeraire, Elodio, que ha comès delictes d'Elodio per tota la geografia peninsular, però no per l'estranger, perquè una vegada que va voler anar a vore el festival de San Remo, fou detingut en la frontera por Elodio contra els passaports i el van posar en un tren i el van tornar cap a casa, emmanillat i vestit de lagarterana per a més escarni. La societat social, ben estructurada i políticament correcta, la societat que està contra Elodio, està més tranquil·la.

Ara Elodio purgarà tots els seus delictes, que són tots delictes d'Elodio i tindrà fins i tot el dret a una condemna revisable, no siga que Elodio delinquisca contra la moral de la massa, la moral benpensant i popular o escampe llibres com els contes de Thomas Bernhard. Elodio compareixerà davant la Justícia, com no podria ser d'una altra manera i la ciutadania estarà segura davant d'Elodio i dels delictes de l'Elodio. Perquè abans de ser detingut i engarjolat Elodio campava per tot arreu i ara, com deia el cantautor: "Tot és normal i maco i el poble resta en pau, au!". Això ha passat a l'Alt Maestrat, al costat de casa. Buenasnotxes! Bona nit!