Cuponazo. Con el objetivo de que su hija estuviera en un clima más adecuado para la bronquitis asmática que sufría, Luis Cabello Pérez, junto a su mujer Ana Cabello y su hija, decidieron trasladarse de León a Castelló y empezar una nueva vida. Así, hace 17 años que Luís vende cupones de la ONCE en el municipio de Betxí y el viernes fue el que repartió 11,5 millones de euros por los 87 cupones agraciados en el Cuponazo.

Luis Cabello Pérez lleva 17 años vendiendo cupones de la ONCE en el municipio de Betxí y, aunque aún le quedan unos años para poder jubilarse, el mismo aseguró ayer a Levante de Castelló que «ya me puedo jubilar porque tengo mis sueños cumplidos».

Y es que Luis Cabello, de 60 años de edad, ha sido el vendedor que ha llevado la suerte a este municipio de la Plana Baixa ya que el Cuponazo del viernes ha dejado 11,5 millones de euros. Luís vendió el cupón agraciado con el premio mayor de nueve millones de euros y hubo otros 86 acertantes con premios de 25.000 euros por cupón. El número ganador ha sido el 67519 y la serie la 079. «El ganador del premio mayor no sé quién es pero conozco al resto de acertantes porque son gente del pueblo, de todos los días, clientes fieles». Además de los cupones que él vendió en mano también han sido agraciados otros cupones que dejó en negocios del municipio «como bares y panaderías».

Luis comenta que le gusta estar en contacto con la gente del pueblo, hablar con ellos, y eso lo hace en su día a día en el trabajo ya que vende los cupones de manera ambulante desde que comenzó hace 17 años en Betxí y después de este tiempo, «me siento uno más de la familia y estar aquí es muy gratificante porque me tienen mucha estima». Ese agradecimiento a los vecinos de Betxí lo expresa con mayúsculas ya que fue el municipio que lo acogió tras dejar su tierra natal.

Como relata Luís, su trabajo en la ONCE empezó en1999, en León «porque somos de allí». Pero su hija Sonia tenía bronquitis asmática «y los médicos nos comentaron que si tuviera un clima más uniforme sería mucho mejor». Fue por ello por lo que Luis, junto a su esposa Ana Cabello y su hija decidieron emprender una nueva vida en Castelló. «Por aquel entonces no estaba fijo en el trabajo y no podía pedir un trasladó pero lo solicité al delegado territorial de Castilla y León y me lo concedieron».

Y ese cambio para que su hija pudiera tener una mejor vida es la que ha traído la suerte a los vecinos del municipio de Betxí que desde el viernes cuentan con un poco más de dinero en su cuenta corriente. Tanto Luis como su mujer no conocían Castelló, «solo conocía Valencia porque hice allí la mili», pero ahora se sienten como unos vecinos más de aquí «y nuestra hija, que ahora tiene 19 años, es de Castelló y se siente castellonera».



Más premios repartidos

Desde que comenzó a trabajar en la ONCE, Luís no había repartido ningún premio importante. Una vez trasladado a Betxí, repartió dos premios en el cupón diario (sorteo de lunes a jueves) y otro premio que vendió en el Bar Cazadores en la Benadresa. Entre los tres premios vendió unos 20 cupones, por lo que del sorteo del viernes es del que más cupones ha repartido. Es por ello que el viernes por la noche, en su casa, le llenó de alegría ver que el número premiado era el que él había vendido en Betxí.