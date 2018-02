TINC UN SOMNI. UN PASSEIG PEL CRèMOR

Arribada del tren a les 11.20 h d'un mes de juny calorós. El sol ja calenta, encara que no estem a l'estiu. Em dirigix cap l'eixida de l'estació i m'oriente per trobar un camí direcció cap a l'UJI. Quan ho aconseguix comence a caminar per una vorera que ix darrere de l'estació. És com un camí semipeatonal, on a l'esquerra hi ha una vorera peatonal per la qual comence a caminar i al costat un carril per a bicicletes. Al mig dels dues carrils hi ha una al.alineació d'arbres que em refresquen el camí. A més a més, uns altres arbres més grans asomen de les cases, reconec la floració blava d'una gran jacaranda . També transiten alguns cotxes per l'únic carril que hi ha però el trànsit és mes bé fluix, en canvi el carril bici està molt animat.

Em crida l'atenció algunes construccions que es veuen, són vivendes baixes amb terraces mirant al mar, rodejades de grans arbres i espai verd, pareixen antigues com d'altre segle. Però també apareixen vivendes unifamiliars més noves per tot el camí amb xicotets jardins frontals. El camí és molt agradable. Em dona l' impressió com si estiguera dins d'un gran jardí, de fet per a ser el mes de juny amb l'ombreta del camí i aquest ambient tant verd no es fa llarg el passeig.

Continue els meus descobriments. Arribe un tram on hi han més construccions antigues, et traslladen anys enrere i són precioses, no sé de quin any seran però m'encanten. Quin encert que estiguen en peu i sense cap edifici que els faça ombra o siga més alt.

Quina sorpresa em dona trobar-me amb un final de camí on apareix una xicoteta ermiteta. Com que tinc temps, m'arrime a vore-la millor. Està rodejada per una tanca de ferro molt bonica i té un jardí que l'envolta. És blanqueta i hi ha un cartell on conta la seua història. Es diu l'Ermita de San Joan del Riu Sec.

Bé, pareix que acabe el meu camí i he de creuar un pont peatonal modern que em permès passar a l'altre costat d'aquest riu, però sec. Té uns jardins vora riu, pareix que imita un paisatge de ribera, com si fora vora riu. Ara ja es veu al fons un altre tipus de barri, modern, amb construccions molt altes. Al arribar al final del pont un cartell indica cap a l'UJI i també posa Raval Universitari. Continue caminant entre edificis grans amb voreres amples. Ja arribe al meu destí".

De sobte alguna cosa em desperta, sobresaltat, me n'adone que he tingut un somni. Quin somni més bonic!. El meu barri, aquell que m'ha vist creixer, era preciós, respectuós amb tot el que havia conegut, inclús amb els mateixos arbres i molts més de nous.Totes les cases eren baixetes com els nostres masets. Era una barri molt transitat per peatons i bicicletes. Com quan érem xiquets.

I em pregunte, és tant difícil per a un futur Castelló imaginar algo tant bonic? Un Castelló sempre criticat per la seua arquitectura, que ha patit com ninguna l'especulació del sòl, pot tindre un barri enmig de la ciutat amb eixa qualitat paisajística? o és massa somniar? Bé, pues jo crec que no, més bé és un deute que té aquesta ciutat amb el meu barri i les meues antigues generacions: pares, avis i rebesavis, que des del segle passat han estat abandonats per tots els polítics i corporacions municipals del nostre ajuntament que han anat especulant amb el nostre futur i el nostres records un darrera de l'altra sense voler escoltar els nostres somnis, el barri que volem.

Si senyors, a vostès que han de prendre decisions que ens lleven la son, ens ho mereixem, volem un barri com el somniat.