El Villarreal C mide la racha del Castellón

Derbi menor pero derbi, la atención del fútbol provincial se centra hoy en el Mini Estadi de la Ciutat Esportiva. El Villarreal C recibe en horario matinal al Castellón en un duelo de contrastes. Juventud contra experiencia, individualidad contra colectivo y amarillos contra albinegros en un partido para no perdérselo. El Villarreal C, que no pierde en casa desde el mes de septiembre, examina la fiabilidad de la racha albinegra. Los de Sergi Escobar acumulan seis victorias consecutivas y acechan el liderato en solitario, empatados ahora con el Atlético Levante en lo alto de la tabla.

Los dos equipos han cambiado mucho desde el partido de la primera vuelta. Aquella tarde en Castalia ganó el Castellón 2-0 con más tabal que dolçaina. El jovencísimo Villarreal C ha crecido mucho desde entonces. Es un equipo más hecho, adaptado a la categoría. Sigue concediendo atrás más de la cuenta, pero especialmente en casa es de lo más solvente. El equipo de Pere Martí escapó con facilidad de la zona baja y lleva un tiempo asentado en el balcón de acceso a los puestos de privilegio. Es octavo: le falta dar un pequeño gran salto que pasa por ganar partidos como el de hoy. Tiene las bajas del central Jairo Bueno y del extremo argentino Leandro Berti, ambos lesionados. Regresará por contra el lateral zurdo Edu Adell, tras cumplir sanción.

Enfrente, el Castellón también ha cambiado. Para empezar, de entrenador. Frank Castelló dejó paso a Sergi Escobar y el de Almassora ha exprimido los recursos de la plantilla. Escobar ha sumado 28 puntos de los 33 en liza, pero se encuentra en el Mini un desafío poco habitual en la categoría. El Castellón deberá discutir la posesión del balón o correrá mucho detrás de la pelota. Desde esa premisa se baraja un cambio en la formación, con el polivalente Marenyà escorado a la izquierda y Javi Rubio empastando con Marc Castells en la zona media.

Como fuere, los albinegros llegan a la cita en una dinámica feliz. Todas las buenas sensaciones se reforzaron en las últimas semanas, en especial con el gran impacto en el juego que ha supuesto la llegada del atacante Cristian Herrera, uno de los dos refuerzos invernales. La chispa renovada en ataque complementa la solidez defensiva del plantel. Los albinegros solo han encajado un gol en los últimos seis partidos. Por eso los han ganado todos.

También tiene bajas el Castellón. Recupera al centrocampista Forner pero pierde a Dealbert, referencia en la zaga, por un golpe en el pie. Siguen recuperándose el lateral Luismi y los extremos Pedra y Colomer.

Se espera un buen ambiente en las gradas. Ayer un centenar de orelluts arropó al equipo en el último entrenamiento. La afición albinegra agotó las casi 500 entradas cedidas por el Villarreal. El club groguet recuerda que no se venderán más en taquilla. Al recinto solo accederán los abonados del submarino y los albinegros con entrada.