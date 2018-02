«El 6 % de la población activa está de baja; es una barbaridad»

José María Gozalbo (1937, Vila-real ) procede de una familia industrial de Vila-real. Su padre fue uno de los fundadores de la antigua Mutua Industrial Castellonense, que de su fusión con otras entidades en 1990 nació Unión de Mutuas. La organización actual es el resultado de la alianza de un total de 13 mutuas y es la principal mutualidad de Castelló. Gozalbo la preside desde 2007.

P Unión de Mutuas es consecuencia de diversas fusiones...

R En estos momentos en el país hay 20 mutuas, cuando yo comencé había más de 200. Esto fue porque el Gobierno pensó que tenía que haber menos y más fuertes, y la nuestra es la unión de 13 mutuas. La fusión más importante fue con Mutua Azulejera, porque tenía una gran parte del mercado de la provincia y ello nos dio un impulso importante.

P ¿Cuántos trabajadores y empresas asociadas están en Unión de Mutuas?

R 303.000 trabajadores asociados y 37.400 empresas.

P ¿Qué porcentaje del sector acapara la entidad en Castelló?

R Somos en Castelló la mutua más importante. El 65 % de trabajadores de Castelló está asociado a Unión de Mutuas.

P ¿Cómo afectó la crisis económica?

R Castelló fue una de las provincias que más notó la crisis ya que la industria azulejera estaba dedicada a la construcción. No afectó más porque el azulejo es un producto exportable, pero a pesar de ello la situación fue difícil. Pero hemos procurado siempre ser conscientes de lo que se tiene que hacer. Al final somos gestores de lo que nos dice la Seguridad Social; hemos sido estrictos en el gasto y hemos procurado el bienestar del trabajador por encima de todo.

P ¿Percibieron más bajas de trabajadores en la crisis?

R Al contrario, cuando vino la crisis, la mayoría de bajas fueron por expedientes de regulación de empleo (ERE), y ahí el trabajador poco tiene que decir, depende del juez, pero la incidencia de las bajas fue menor, a diferencia de los actuales momentos, que aumentan por la recuperación económica. La mayoría de trabajadores y empresarios es buena gente, pero siempre alguno va de listillo y hace lo que no debería hacer. Calculo que las bajas en España suponen un 6% de la población activa; es una barbaridad, representa muchos millones. Si se pudieran rebajar un 20 % ayudaría a que la Seguridad Social fuera mejor y que las pensiones se pudieran resolver más facilmente.

P ¿Qué grado de fraude puede haber en las bajas?

R Es complicado, hay muchas causas y no todas son fraudes; algunas sí, y en otras se dan porque los trámites para dar el alta son largos y la revisión tarda porque no hay suficientes médicos. Pero es complicado concretar causas.

P En Alicante se ha dado el caso de un funcionario que ha estado 15 años sin trabajar. ¿Cómo puede ser que le den la baja?

R Creo que ahí se dan muchos factores, pero hay que tener en cuenta que existe violencia en hospitales y clínicas y hay pacientes que amenazan. A veces los médicos se sienten coaccionados y hacen cosas que no deberían hacer; pueden pensar si es mejor si denuncian o no, es un tema muy personal.

P ¿Cuáles son las principales dolencias?

R Temas de columna, daño en las manos...; la traumatología es lo fundamental, por eso todas las mutuas tienen un centro de rehabilitación.

P ¿Cuáles son las enfermedades por sectores económicos?

R En el azulejo, en los años 60 estaba el problema del plomo en los esmaltes. Ahora la mayoría de fábricas no tienen atomizadores y carecen de tierra, mientras las atomizadoras están bien equipadas. El plomo causaba una enfermedad como el saturnismo. Fue erradicado y esta mutua fue la que investigó y consiguió acabar con el plomo en Castelló.

P ¿Detectan la recuperación económica?

R Las mutuas son el termómetro más importante para comprobar el estado de la economía porque dependen de sus afiliados. Así, el año pasado creció la afiliación en Unión de Mutuas un 7 %. Somos la mutua que más notó la crisis económica porque, como he comentado antes, había mucha industria de la cerámica. La crisis empezó a notarse en 2007 y durante los años de la misma la cifra de afiliados en la mutualidad bajó más del 20 %, especialmente en Castelló, que es la retaguardia de Unión de Mutuas.

P Los informes oficiales constatan un crecimiento de la accidentalidad laboral en Castelló...

R La accidentalidad tiene tres causas: la primera es imprevista, la segunda es porque las instalaciones no están en condiciones, y la tercera es porque el trabajador no está atento. Cuando hay más trabajo y más necesidad hay más siniestralidad, porque si a un trabajador le dices que se vaya a casa y él quiere trabajar más puede llegar el momento en que no está en condiciones; o una máquina ha de estar tapada y por comodidad no la tapan.

P ¿Pero han crecido los accidentes laborales?

R Han crecido, pero durante la crisis saltaron las estadísticas porque se redujeron los accidentes y ahora no tenemos referentes para comparar, pero han crecido.

P ¿El horario laboral partido que predomina en España debería adaptarse al europeo?

R En las industrias que he estado trabajan 24 horas y tienen hasta cinco turnos. En estos momentos hay faenas que se realizan desde casa.