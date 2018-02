El Almazora da un frenazo en su lucha por la salvación con una nueva derrota

Paso atrás del Almazora en su pelea por la salvación. Tras empatar hace una semana en el fuero del líder, el Atlético Levante, ayer cayó en casa contra el Torre Levante, en una derrota con polémica ya que el árbitro en el primer tiempo se tragó dos penalties muy claros en el área visitante. El primero sucedió en el minuto 20 en el que hubo un agarrón a un delantero almazorense. Veinte minutos más tarde hubo una clara mano de un defensor visitante. Pese a esto, no se le puede restar méritos al Torre Levante que superó con claridad a su rival y que, tras sentenciar en el primer tiempo, pudo haber incrementado su ventaja en la reanudación.

En el primer acto, Sopeña perdonó para los blanquinegros en el minuto 10 lo que podría haber sido el 1-0. Pero fue el Torre Levante, tras minutos más tarde, el que se adelantó mediante un tanto del debutante Reyes.

No le perdió la cara al partido el Almazora, que quemó sus naves en busca de un tanto que igualase la contienda. Pero a la media hora del encuentro, el conjunto valenciano prácticamente sentenciaba gracias a un gol de Jaume. Con la losa de dos goles en contra, el Almazora no levantó cabeza en una segunda mitad en la que el Torre Levante gozó de un par de ocasiones claras para haber anotado el tercero de la tarde. Pero, al final, los de la Plana sufrieron su segunda derrota consecutiva como locales y no pueden escapar de los puestos de descenso.