Castelló ultima la adjudicación por 2 años de la gestión del Teatre Raval

El Ayuntamiento de Castelló ultima la adjudicación de los servicios del Teatre del Raval, una propuesta que impulsa la concejalía de Cultura que coordina la edil Verònica Ruiz y que busca darle un impulso tanto a la actividad como al mantenimiento y gestión de la sala. El pliego de condiciones fue aprobado a principios del pasado mes de diciembre y, según ha podido saber este diario, ya se ha aprobado de forma provisional la concesión del servicio, que salió a concurso por 146.750 euros, aunque todo está pendiente aún de que la empresa aporte la documentación necesaria para darle categoría de definitivo.

En cualquier caso, si no hay problemas de última hora, la idea es que la adjudicataria empiece a explotar el servicio a partir del próximo 1 de enero, contrato que concluirá el 29 de febrero de 2020. No obstante, el servicio podrá prorrogarse un año más, por lo que si no pasa nada podría alargarse hasta el 28 febrero de 2020.

El objetivo es mejorar la gestión que se realiza del Teatre de Raval, tanto en lo que es su mantenimiento como en su programación y atención al público. La empresa adjudicataria debe aportar, entre otras cuestiones, los servicios de jefe de sala, jefe de escena, jefe de puerta, servicio de taquilla y limpieza del local.

Así mismo, tiene que facilitar una propuesta de los servicios de sala durante un hipotético mes de actuaciones, recomendando en este sentido que se realicen unas 20 actividades de pequeño y medio formato de manera mensual que abarquen al menos cuatro disciplinas artísticas. Como mínimo, tendrán que figurar cuatro proyecciones audiovisuales de programación municipal estable, dos representaciones teatrales diferentes, dos actividades musicales, cuatro actuaciones enfocadas al público escolar y dos más para público familiar.

Entre las premisas marcadas en el pliego se resalta que al menos el 75 por ciento de los eventos culturales deberán conllevar la previa adquisición de entrada por parte del público. Otra de las ideas del consistorio es conseguir una mayor presencia en las redes sociales y mantener actualizada la programación y noticias del Teatre del Raval en su página de Facebook.

El actual equipo de gobierno ha realizado ya diversas actuaciones en el recinto. Por ejemplo, en diciembre de 2015 se invirtieron casi 15.000 euros tanto en la adecuación de las instalaciones como en la adquisición de material. A ello se une el acuerdo al que se llegó el año 2016 con Institut Valencià de Cultura ( IVAC) para la proyección de películas de la Filmoteca Valenciana.