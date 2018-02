Cocemfe considera insuficiente la plataforma horizontal

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Castelló ya manifestó al respecto que una solución sería una plataforma horizontal, y no una rampa, aunque esta tampoco garantiza la accesibilidad plena. Tal como explica su portavoz en Castelló, Carlos Laguna, la plataforma horizontal es un elevador que estaría al mismo nivel que la acera y sobre la que subirían las personas con movilidad reducida. A continuación se activaría y se elevaría hasta la altura a la que se se accede al edificio. No obstante, tal como denuncia Laguna, «esta opción requiere de una tercera persona para que active la plataforma con lo que volvemos al tema de que no garantiza una plena autonomía a la persona». Tras la inauguración del Menador, Cocemfe realizó una inspección y tras la misma denunció que la solución para garantizar la entrada al Menador a personas con discapacidad es insuficiente. «Han buscado la opción para cubrir el expediente», apuntó Eduardo Signes, técnico de la Agencia de Defensa y Promoción de la Accesibilidad (Adepa).