El líder de Se Puede Borriana dimite por correo y sin avisar a sus compañeros de gobierno

El portavoz del grupo municipal de Se Puede Borriana y segundo teniente de alcalde, Cristopher del Moral, registró durante la mañana de ayer su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Borriana, debido a motivos personales.

Así lo confirmó en un escueto comunicado el gabinete de prensa de Podem en Castelló, afirmando que del Moral dimitía «por encontrarse vacío de fuerzas para continuar con sus delegaciones», aunque el ya ex edil, que presentó su renuncia de forma telemática, sin acudir al ayuntamiento, no se pronunció al respecto.

El portavoz del Consejo Ciudadano Valenciano de Podem, César Jiménez, agradeció «su trabajo como concejal durante estos dos años y medio y, antes, su trabajo para dinamizar Podem en Borriana como Secretario General», y declaró que tras la dimisión, «tanto el grupo municipal de Se Puede Borriana como Podem como núcleo de esa candidatura deberán evaluar la reestructuración del grupo municipal y de sus funciones dentro del Acord Per Borriana, compartido con PSPV y Compromís».

Al respecto, la alcaldesa, María Josep Safont declaró a Levante e Castelló que por su parte se mantendrá el Acord per Borriana. No obstante, la primer edil asume que pese a que «los motivos personales por los que dimite son perfectamente respetables, sí que hago una crítica a las formas. Esa no es manera por parte de un segundo teniente alcalde de gestionar una dimisión, de estas maneras» e insiste en que deberían haber hablado y haber planteado la situación antes.

Además, Safont aseguró no saber cuál será el siguiente paso que Se Puede Borriana dará a continuación, porque «oficialmente me he enterado hoy por el escrito que ha presentado».

Desde Compromís, su portavoz Vicent Granel también expresó su voluntad por seguir con el proyecto del Acord, y por que «la persona que entre lo haga con ganas de trabajar por Borriana», y dijo que deberá ser del Moral quien dé explicaciones ya que «se trata de una decisión de partido».

Por su parte, la portavoz de Cibur, Mariola Aguilera, en declaraciones a este periódico, achacó la decisión a un chantaje por parte del número dos de Podem, Manel Navarro, con temas relacionados con la empresa de del Moral, sobre la que dijo que no se encuentra en su mejor momento y que incluso algunos proveedores han llegado a acudir a su despacho del ayuntamiento para cobrar, y «su querido compañero Manel debe tener cosas grabadas que han forzado que dimita este señor, porque así consigue lo que lleva buscando desde hace dos años y medio, y por lo que me metió a mi en el marrón».

Según Aguilera, del Moral «lleva estafando a los ciudadanos de Borriana durante dos años y medio, una persona que está cobrando 14 pagas, 2.000 euros al mes, que tiene dedicación exclusiva y no trabaja yo creo que todo tiene un límite», y no habría dimitido por las presiones de la oposición, sino que aseguró estar convencida de que «entre el chantaje del número dos y la estafa del niño –del Moral- al final no ha tenido más remedio que dimitir».

Además, la líder de Cibur, que en estos momentos se encuentra a la espera de que el juez admita o archive la causa que inició Manel Navarro, al acusarla de coacción, pidió que «si al señor del Moral le queda un poco de dignidad lo mínimo que debe hacer es que sea transparente y explicar los motivos por los que se va».

Para el líder del PP, Juan Fuster, este es un problema que se viene dando desde el inicio de la legislatura porque «hicieron un reparto y se preocuparon por ellos y en ningún momento por el pueblo. Borriana lleva tres años a la deriva», y duda que al tripartito le haya pillado por sorpresa la dimisión.

El próximo día 15, en un pleno extraordinario, se hará efectiva la renuncia y se desvinculará a Cristopher del Moral de consistorio.