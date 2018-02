Expectación en Borriana por la tercera edición del emac

Con tan sólo tres años de vida que se cumplirán este viernes a las siete de la tarde con la inauguración oficial de una nueva edición del emac, el Espai de Música i Art Contemporani de Borriana es ya un referente para los amantes de la fusión de música indie y electrónica con las más actuales manifestaciones artísticas contemporáneas y el streetfood, la fotografía o el diseño.

Y es que desde la concejalía de Cultura y la organización del emac, «hemos querido que la gente de Borriana y de los pueblos vecinos pueda tener un atractivo cartel tanto musical como artístico, por ello cada año hemos hecho grandes esfuerzos por aumentar tanto el número de participantes en el emac como el nivel de grupos y artista», tal y como coincidían en señalar el concejal Vicent Granel y el encargado del diseño del cartel, Vicent Tormo.

Así, el emac volverá a estar dividido en tres escenarios distintos, como serán el Escenari Plaça (la de la Mercè), el Escenari emac (en el conocido como patio del CMC La Mercè) y Escenari Amfiteatre del interior de la Casa de la Cultura borrianense, y que se reservará para las actuaciones del domingo por la tarde. Así, Sickboy, Anticiclón & borrasca y The Look dj set serán los encargados de iniciar la andadura de esta tercera edición del emac el viernes a partir de las seis de la tarde en el Escenari Plaça, cuando también se realice la inauguración oficial del festival con la presencia de las autoridades municipales. Esa primera noche de emac se cerrará con el Off Festival que una vez más acogerá el local del Naraniga en la calle Sant Vicent, y que contará con la presencia de Indiyei dj a los platos.

Para el sábado, los locales deBigote que se despiden de los escenarios en este emac, abrirán el fuego a las tres y media de la tarde en el Escenari emac, en lo que será una tarde sin prácticamente descansos y en la que actuarán Heatwaves, La Plata, TVERSKY, Navvier, beGun live! Y Vini & Kim djs. Previamente, en el Escenari Plaça la actividad comenzará con la segunda de las sesiones Vermout time, que comenzarán con La Desmontable y seguirán con la presencia de Howpopisnow dj, CharLee b2b iBrañas, Pizzicato y theBasement Soundsystem. Tal y como indicó Vicent Tormo, «otra vez creemos que la importancia de traer hasta Borriana a grandes djs de la escena electrónica e indie era clave para continuar con el espíritu con el que nació el emac».