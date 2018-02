El Voluntariat pel Valencià creará parejas lingüísticas virtuales

El Voluntariat pel Valencià rompe sus fronteras y, tras el éxito de las anteriores ediciones en Vila-real, este año da el salto a Europa y a otros países del resto del mundo para poner en contacto a personas interesadas en aprender a hablar en valenciano conversando con nativos de la ciudad a través de internet.

El concejal de Normalització Lingüística, Santi Cortells, presentó esta innovación dentro del programa, acompañado por la coordinadora técnica del Voluntariat pel Valencià, Dariana Groza, y por el presidente de la Associació Cultural Socarrats, Fermí Font, que dieron a conocer los detalles de esta nueva edición.

«Como cada año, el programa vuelve a poner en contacto a personas que hablan valenciano con otras que quieren dar el paso de lanzarse a practicar, con el único requisito de quedar una hora a la semana, durante diez semanas», explicó el edil, quien destacó los beneficios de esta experiencia. «No solo sirve para conocer a otras personas, sino que a quienes que acaban de llegar a nuestra ciudad se les abre una puerta a una integración en la sociedad más positiva, ya que es un programa abierto y participativo que pretende mostrarles el valenciano como una lengua de acogida», indicó Cortells.

No obstante, el Voluntariat pel Valencià no deja de innovar y este año, a la modalidad presencial, con personas residentes en Vila-real que deberán quedar una hora a la semana, se suma la modalidad en línea, que ayudará a que aprendices con poco tiempo aprovechen las redes sociales u otros instrumentos virtuales para contactar con voluntarios para realizar la misma actividad pero sin salir de casa.

En este sentido, el edil destacó que «hemos querido ampliar el programa y llegar a otros países». «Gracias a la Xarxa Llull, a la que el Ayuntamiento de Vila-real está adherido, pondremos en contacto a personas que estudian valenciano en universidades de toda Europa y del resto del mundo con aquellos que lo hablan y que están interesados en aprender otro idioma a través de videoconferencia para que hagan tándems virtuales».

Y es que, tal y como explicó Cortells, «sólo en Alemania existen entre 30 y 40 universidades que enseñan valenciano, a las que se suman múltiples centros universitarios de lugares como, por ejemplo, Canadá, Croacia, Francia, Estados Unidos, Italia o Irlanda, entre un larguísimo etcétera». «Si un estudiante alemán quiere aprender valenciano y en Vila-real hay un vecino que quiere mejorar su alemán, a través del programa podrán contactar, conocerse e intercambiar sus conocimientos», afirmó.

Por su parte, Fermí Font aseguró que «nuestra asociación está al 100% con este programa, ya que uno de nuestros objetivos es fomentar el valenciano en la calle o en el ámbito científico y, por ello, animamos a que la gente participe, ya que es una actividad muy motivadora y gratificante, tanto para quien recibe como para quien da».

Dariana Groza matizó que «el Voluntariat no es un curso de valenciano, pero no es incompatible con estar formándose» y aseguró que «mi propia experiencia me ha demostrado que con motivación y ayuda podemos integrarnos a la perfección y aprender una nueva lengua significa enriquecernos».