Bienvenida al año 4716

Adiós al año del Gallo y Feliz Año Nuevo del Perro. Los ciudadanos chinos inician hoy el año 4716 ya que se rigen por el calendario lunisolar. Durante estos días, son multitudinarias las celebraciones que tienen lugar en el continente asiático con motivo del año nuevo, más conocido en China como Fiesta de la Primavera, y las celebraciones comienzan el primer día del primer mes lunar y terminan el día quince, cuando se celebra el Festival de los faroles. Estas fiestas son muy familiares y es por ello que los días antes tiene lugar la gran migración en China ya que todos los que trabajaban en las grandes ciudades regresan a sus hogares para celebrar esta gran fiesta.

Sin embargo al ser unas fechas en las que en el resto del mundo no se paraliza el calendario laboral, los chinos que trabajan fuera de su país celebran estos días de una forma diferente. Es el caso de Guo Peng, profesora de chino de la Escuela Oficial de Idiomas y que desde que vino a Castelló hace once años «no he vuelto a mi país a celebrar el Año Nuevo porque son fechas en que o estaba estudiando o, como ahora, trabajando». Guo Peng, natural de Tianjin (norte de China) comenta que al igual que los años anteriores «celebraré la entrada de año con mis amigas chinas que también están aquí». Así, Guo Peng se reunirá con sus amigas que proceden de Dalian, Shenyang, Tieling (ciudades de la provincia Dongbei) y de Wenzhou. «Ellas viven en Vila-real y Nules y nos reuniremos en casa de una amiga, que viene de Wenzhou y comeremos platos típicos de esa provincia». Guo Peng recuerda que en China celebraba estos días con su familia «y preparábamos platos fríos, calientes, sopas, una cena muy buena». Y entre las tradiciones de estas fechas, Guo Peng comenta que estrenaban ropa nueva, a medianoche se disparaban fuegos artificiales, los pequeños hacían unos farolillos rojos y se entregaban unos sobre rojos conocidos como Hong Bao «con dinero».

Algunas de esas costumbres sí que las sigue manteniendo la familia Zhang en Castelló. Los padres de Huiying se vinieron en 1993 y su familia celebra cada Año Nuevo Chino en tierras castellonenses. La joven comenta que «mi familia y yo vamos comprando comida para el día de la celebración, nos preparamos bien y compramos de más por si tuviéramos invitados porque nos encanta pasarlo con mucha gente». Además, «limpiamos la casa a fondo para entrar bien en el siguiente año». A la familia Zhang le gusta celebrar el Año Nuevo en casa, «mi padre es muy buen cocinero y es él quien se encarga de prepararlo todo. Cocina platos que para nosotros los qingtianren (de la ciudad de Qingtian) consideramos típicos de Año Nuevo, como los jiaozi (que se conocen como dumplings), un pescado entero nunca falta, sanfenjiao (como dumplings triangulares), paoru (carne de cerdo desmechada que se sirve cubierta de la corteza del mismo cerdo acompañada de panes chinos al vapor), niangao (una especie de tarta dulce hecha con harina de arroz glutinoso y decorada con semillas de sésamo negro y/o jinjol deshidratado), marisco, pato, manitas de cerdo, dofuwan (bolitas de tofu con carne picada en sopa con verduras), fruta,... Y nos gusta celebrarlo con amigos chinos y españoles. Todos disfrutamos, pero los que más son los de aquí», relata Huiying quien, a su parecer, al estar tan lejos de China hace que se vayan perdiendo ciertas costumbres tradicionales «como la de ir a un templo budista, si eres afín a esta religión, a rezar el primer día del año», y a medida que se van mezclando con la cultura occidental hace que adopten nuevas costumbres.

Celebraciones en Castelló

Y en los últimos años la celebración del Año Nuevo en Castelló ha aumentado su popularidad y son más los castellonenses que celebran esta fiesta. Un ejemplo es el centro de lengua y cultura china Nini Laoshi. Su directora, Rebeca Verdoy cuenta que durante estos días los alumnos han decorado la clase «como si fuera nuestra casa, con motivos rojos, con carteles con frases para que nos entren las buenas vibraciones para el Año Nuevo y las hemos colgado en todas las puertas de la clase y de entrada a la academia». También han realizado farolillos rojos. Además, mañana irán a València a disfrutar de la cabalgata que tendrá lugar por la tarde.

A esta cita tampoco faltará l´associació esportiva cultural i arts marcials de Vila-real quienes durante la tarde de hoy realizarán un pasacalle en la plaza Mayor de Vila-real con los tradicionales desfiles del dragón y el león. La cita comenzará a las 18 horas y participarán entre 30 y 50 personas.

Por último, en la Escuela Oficial de Idiomas de Castelló durante la tarde de ayer dieron la bienvenida al año nuevo del Perro con talleres de caligrafía, de papel cortado y cocinaron un plato típico chino.