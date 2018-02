Es un fin de semana de citas imprescindibles en la provincia de Castelló. Por un lado, en la capital, la esperada presentación en vivo de 2038, el nuevo disco de los locales Dry River, y por otro, la tercera edición del Emac de Borriana, el festival de invierno por excelencia.

La trayectoria de Dry River arrancó en el lejano 2004, cuando asombraban a propios y extraños con su capacidad mimética a las versiones. Pronto ese virtuosismo técnico se extendió a la composición de temas propios. El grupo demostró con El Circo de la Tierra, su álbum debut en 2011, estar preparado para afrontar las cotas que avista ahora. El nuevo disco, 2038, ha entrado en la lista de discos más vendidos en España (46) y mantiene y amplía las coordenadas sonoras de la banda. Tras tocar en Barcelona con los míticos Asfalto, actúan esta noche en La Burbuja. Las entradas están agotadas. Habrá más oportunidades: a falta de nuevas confirmaciones, el grupo actuará también en València, Tarragona, Madrid, Sevilla, Murcia y Vigo.

Con unos rasgos de identidad muy marcados, por su parte, el Emac de Borriana sigue afianzándose en esta tercera edición. El Emac es música pero no solo eso. La música convive con otras expresiones del arte contemporáneo en una dosificada agenda de viernes a domingo, con el Centre Municipal de Cultura La Men lo musical, la actividad comienza esta tarde en el Escenari Plaça, con Sickyboy (18.00), Anticiclón & Borrasca (19.30) y The Look dj set (21.00). La jornada de calentamiento se completa a partir de las 00.00, con Indiyei Dj en Naraniga.

El sábado el emac ya va con todo. La hora del vermú se vivirá en el Escenari Plaça, desde las 12.00 con La Desmontable, Howpopisnow dj (12.00), CharLee b2b iBrañas (13.15), Pizzicatto (14.30) y theBasement Soundsystem (15.45). Luego, por el emac desfilarán deBigote (15.30), Heatwaves (16.15), La Plata (17.15), TVERSKY (18.00), Navvier (19.00), beGun live! (20.00) y Vini & Kim djs (21.00). La prórroga volverá a jugarse en Naraniga, esta vez con Daphunk Phenomena (00.00).

Por último, el domingo repite el vermú en la Plaça, con Cosmonauta (12.00), Indies de Pacotilla (13.30) y Kike Villar (15.30). La tarde pasa al Amfiteatre, con M A R (17.00), DESERT (18.00), Gener (19.00) y Maria Arnal i Marcel Bagés (20.00). El acceso es gratuito hasta completar aforo.

Los talleres

En paralelo se ofrecen exposiciones y actividades extramusicales. El sábado a las 12.00, de iniciación al mundo del dj, con Pablo Marmol. A las 12.30, uno sobre el proceso recreativo con nometoquesloscopys, y otro «minwood» con Artinwreck. Y el domingo a las 12.30, de experimentación sonora con JJ Doc y de pintura sobre vaqueros con Laura Castelló. Además, en emac.lab habrá espacio para PIB, Diego Navarro y oottrroo (sábado) y Toyseleketor (domingo).