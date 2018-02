Onda corona subcampions de l'Autonòmic d'Escala i Corda a Xilxes B i Onda C

Àlex mitger de l´Onda C jugant de volea en l´esquera per dalt.

Àlex mitger de l´Onda C jugant de volea en l´esquera per dalt. fpv

La localitat d'Onda va acollir els passats dissabte i diumenge dos intenses jornades de finals, en les quals durant cada vesprada es van disputar un total de tres finals de l'Autonòmic d'Escala i Corda-Trofeu AON. A més, el dissabte desprès de la final de primera en la qual el Foios A va superar pel resultat de 60 per 50 al club d'Alfara de la Baronia, i abans de la final de Quarta B, va tindre lloc la presentació dels alumnes de l'escola de Pilota d'Onda.

La primera de les finals del diumenge va enfrontar al Xilxes B front al Trinquet de Torrent F, un duel on estava en joc el títol de campió de la quarta categoria A. Els jugadors del Xilxes B: Paco Gomis, Ximo Manzano i Agustín Muñoz van disputar una partida seriosa, en la qual van lluitar en tot moment i van ficar contra les cordes als seus contrincants, però finalment se'ls va escapar la victòria, ja que van ser derrotats pel resultat de 60 per 45.

Va ser una final marcada per la intensitat i la garra de l'equip de la província de Castelló, que quasi els va permetre remuntar una partida que se'ls va complicar en l'inici del duel, ja que els jugadors de Torrent van administrar durant gran part del duel avantatges de dos i tres jocs. Aquest fet finalment els va pesar als representants de Xilxes que a pesar d'apropar-se en el marcador, mai es van poder col·locar per davant durant la partida, i al final van tindre de claudicar davant l'espenta dels jugadors de Torrent.

La jornada del dissabte va finalitzar amb la disputa de la final de Quarta B, on el conjunt local del Pepsi Max Onda C es jugava el títol de la categoria front al Caixa Popular Pobla Vallbona D. Els cinc integrants de l'equip d'Onda: Diego López, Àlex Cruz, Lluís Pejo, Jordi Fausto i Ricardo Baraldes, ho van intentar i ho van donar tot, recolzats pel nombrós públic que no els va parar d'animar, però finalment es van veure superats de forma clara per l'equip de la Pobla de Vallbona, com reflexa el resultat final de 60 per 20.

La final va estar marcada pel fet que el jove rest titular de l'Onda C, Diego López va jugar gran part de la confrontació amb unes molèsties en la seua mà dreta que es va realitzar al restar una pilotada dels seus adversaris. Aquest fet va impedir que l'equip d'Onda poguera lluitar en igualtat de condicions i aspirar a ficar en més problemes al seus adversaris.

Entrega de trofeus

Les entregues de trofeus de les dos jornades van estar presidides pel regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Onda, Paco Chalmeta, qui va estar acompanyat pel president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, per la tinent alcalde d'Educació de l'Ajuntament d'Onda, Encarna Ribes, per la tinent Alcalde de l'Ajuntament d'Onda, Mari Carmen Aguilella, pel coordinador de Pilota Valenciana de la Generalitat Valenciana, Sebastià Giner, així com pel vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Pedro López, i la concejal d'esports de la Pobla de Vallbona, Iris Marco.