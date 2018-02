Difícil, pero no imposible

El Villarreal CF se aferrará al gol de Pablo Fornals en el Groupama Stadium de Lyon para confiar en pasar a octavos de final de la Liga Europa en esta nueva edición. El marcador de 3-1 con el que se resolvió el partido de ida de la eliminatoria contra el Olympique el pasado jueves no es nada favorable a los intereses villarrealenses, pero los jugadores del submarino salieron muy convencidos de que la eliminatoria se puede remontar y que quien no se vea con ganas de pelear por conseguirlo, que mejor no juegue.

Esta será la primera vez en la que al cuadro de Javi Calleja le toque remontar un 3-1 en contra en el Estadio de la Cerámica por primera vez en competición europea ya que nunca antes había encajado un resultado así. Es más, en sus últimas cuatro participaciones en la Liga Europa, el Villarreal no se había visto en la obligación de tener que resolver una eliminatoria en su feudo y la última vez que afrontó un compromiso así fue en el año 2014.

Aquel año, el Villarreal se enfrentó al Astana kazajo, pero la ventaja que se logró en el partido de ida por 0-3 dejó el choque en un mérito trámite para los futbolistas del cuadro de la Plana Baixa. Un recuerdo bien distinto guardan los aficionados del submarino de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal en la campaña 2005-06. Los jugadores del plantel londinense lograron una mínima ventaja de 1-0 en el partido de ida disputado en su feudo y el equipo villarrealense no fue capaz de darle la vuelta a la eliminatoria y acceder a la final de la competición continental al fallar un penalti.

El Villarreal acumula en su historia la disputa de 46 eliminatorias en competición europea. Y, de todas ellas, quizás la más difícil de resolver y en la que se mirará para superar en esta ocasión al Olympique de Lyon fue la que se jugó ante el Torino italiano.

Era la tercera ronda de la Copa Intertoto de la temporada 2002-03 y el Villarreal perdió en la ida por 2-0. Los jugadores del cuadro amarillo hicieron lo más difícil al igualar la eliminatoria y finalmente tuvieron que recurrir a la tanta de penaltis para pasar de ronda.

Así las cosas, superar al Olympique de Lyon es difícil, pero no imposible y el Villarreal cuenta con los mimbres necesarios para corregir los errores cometidos en los últimos partidos disputados, sobre todo los del pasado jueves en tierras francesas, y afrontar con motivación el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa en su estadio. El apoyo de la afición villarrealense deberá ser un factor más a favor del plantel local.