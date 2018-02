EL DILEMA SOCIALDEMÒCRATA

é s recurrent parlar de crisi de la socialdemocràcia cada vegada que es debat sobre les dificultats per mantenir l'Estat del benestar. Sota postulats socialdemòcrates, acabada la II Guerra Mundial, es va forjar a molts països europeus aquest estat assistencial el qual ara veiem trontollar. S'ha produït un tomb radical amb les directrius de la Unió Europea, arran de la crisi del 2008, per les mesures aplicades d'acusat perfil neoliberal, presentant-les com a inevitables en el seu moment, però que amb el pas del temps s'ha demostrat que ha sigut pitjor el remei que la malaltia. Com a resultat tenim la reconversió en forma de societat del malestar, en un context de globalització i pèrdua de sobirania econòmica per part dels estats.

Paral·lelament el socialisme europeu s'ha vist superat pels esdeveniments i sense capacitat de reacció, i en aplegar a aquest punt recomane la lectura de l'assaig d' Ana Noguera i Enrique Herreras (Las contradicciones culturales del capitalismo en el siglo XXI: una respuesta a Daniel Bell), una reflexió ben oportuna i necessària sobre l'estat de la qüestió, aportant abundant material de reflexió per tal de trobar respostes. L'obra va precedida d'un magnífic pròleg de Victoria Camps on fa referència a les dificultats de l'esquerra (tota l'esquerra) per respondre als desafiaments del nostre temps: «Defensem en teoria allò que no aconseguim executar en la pràctica».

Recentment un país com Portugal ha demostrat que, des de postulats inequívocament progressistes i d'aliança de les esquerres, és possible rellançar l'economia del país, crear ocupació i fer sostenible l'Estat del benestar, sense haver de caure en les polítiques de l'austericidi tan aconsellades per la UE i seguides pel govern del PP. Aquest escenari polític també s'haguera pogut reproduir en Espanya quan les eleccions del 20 de desembre del 2015, amb un pacte de les forces progressistes, però ja coneixem tot el que va passar i quines han estat les conseqüències. El cas és que des de les darreries del segle XX -i en alguns casos molt abans- la majoria de partits socialistes europeus han virat el rumb polític en nom del pragmatisme. Tot plegat s'ha produït una desafecció de votants d'esquerra perquè, certament, els ha resultat decebedor escoltar un discurs socialdemòcrata exercint l'oposició i reconvertir-lo en una mena de liberalisme social quan s'aplega a responsabilitats de govern, siga municipal, autonòmic o nacional. Però avui mateix poques coses són tan d'esquerres com defensar la pervivència i sostenibilitat de l'Estat del benestar, aplicant les polítiques fiscals adients per fer-lo possible i combatent la corrupció amb total fermesa, defensant els salaris dignes i l'estabilitat de l'ocupació, o siga, tot allò que no han fet els successius governs del PP en Espanya.

Capítol a banda és la salvaguarda del sistema de pensions i de la capacitat adquisitiva d'aquestes, un desafiament per al futur immediat i que, de cap manera, podem deixar en mans d'una dreta que ha acabat amb els 67.000 milions d'euros del Fons de Reserva que va deixar Zapatero. En definitiva, la dreta és coherent amb el seu ideari i sempre avantposa l'interès particular al col·lectiu, prioritzant les privatitzacions allà on hi ha beneficis mentre socialitza (a pagar entre tots) tan sols les pèrdues; per tant, no cal estranyar-se quan no aposta per l'Educació i la Sanitat públiques.

Aquest capitalisme del segle XXI està deixant un paisatge social devastador. És un fet l'empobriment de les classes mitjanes i treballadores i la concentració del capital en poques mans. Les polítiques regressives (en forma de retallades socials) també han estat acompanyades d'una greu crisi identitària de l'esquerra i del moviment sindical, així com d'una actitud resignada de la ciutadania que ha debilitat la societat civil en el seu conjunt. Ara ens hem tornat més individualistes i proclius a la passivitat, abonant així el camp per a l'explotació econòmica i l'alienació.

Comptat i debatut, el dilema de la socialdemocràcia cal plantejar-lo en termes de coherència ideològica, perquè cal decidir-se entre dues opcions. La primera seria adaptar els principis inspiradors de l'Estat del benestar (un ADN polític irrenunciable per a l'esquerra) als nous temps, corregint allò que calga, innovant on siga menester i vencent la por al canvi. D'altra banda, la segona opció i més present a tota Europa, seria continuar amb les polítiques conservadores aconsellades per la UE, intentant maquillar-les amb el discurs de la responsabilitat de govern en temps difícils. És necessari un despertar de les consciències, que l'Europa dels drets i les llibertats, impulsora d'una societat interclassista i solidària mantinga els seus valors, la pèrdua dels quals, de produir-se, lamentaríem amargament.