Sickboy abre la tercera edición del emac en Borriana

Dos años y diez días han pasado desde que el 5 de febrero de 2016 arrancara la aventura del emac en Borriana. Y tal y como explicaba hace pocos días el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Vicent Granel, «sabíamos que no era fácil, que muchos dudaban o no confiaban en esta nueva iniciativa musical y artística en nuestra ciudad, pero tan sólo hay que ver el cartel de esta tercera edición y la respuesta que en los días previos hemos tenido de gente que durante alguna de las tres jornadas se acercará al festival, como para saber que no íbamos nada mal encaminados».

Fue a las seis de la tarde de ayer cuando Sickboy abrió el fuego musical a los platos con la apertura de la primera sesión del Vermout Time celebrado en los exteriores del CMC La Mercè, en el escenario Plaça donde también estuvieron presentes artistas locales como Anticiclón & Borrasca y The Look dj set. Durante la tarde, las autoridades municipales, con la alcaldesa, Maria Josep Safont, y el concejal de Cultura, Vicent Granel, a la cabeza, no faltaron estas sesiones iniciales para como hexplicó Granel «seguir apoyando y mostrar además nuestra satisfacción por ver cómo los proyectos culturales organizados y desarrollados de forma conjunta por el consistorio y asociaciones o particulares son una gran fórmula y acaban siendo un éxito».

El festival continuará hoy.