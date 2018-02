Una vecina de Almassora tiene doce perros en su casa cuando la norma solo permite tres

Una vecina de Almassora está a punto de perder a varios perros que tiene acogidos en su vivienda y por ello ha iniciado una recogida de firmas para lograr que no le quiten los canes.

Chus comenta que ha sido casa de acogida de diferentes asociaciones «que intentan paliar el abandono de estos perros indefensos». Debido a ello ha ido acogiendo perros que finalmente ha adoptado y en estos momentos cuenta con doce perros en su casa, diez perros adoptados y dos de acogida, una cifra que como indican desde el consistorio va en contra de la ordenanza de tenencia de animales en la cual se estipula que «no puede tener más de tres perros en una vivienda de las características de la suya» siendo una casa aislada en el campo.

La mujer lamenta que una denuncia de una de sus vecinas haya motivado esta situación. Como la misma relata que lleva viviendo en el mismo chalet desde hace más de doce años «y mis perros nunca han molestado», pero varias discrepancias surgidas con una vecina conllevó a que ésta denunciara a Chus «por los ladridos de mi perro».

Desde el ayuntamiento informaron que, tras esta denuncia, el veterinario acudió a la casa de Chus quien certificó que tenía doce perros. «Siendo así se activa el procedimiento habitual para que se ajuste a la normativa». Así, Chus recibió el pasado lunes un requerimiento del Ayuntamiento de Almassora «dándome 10 días para sólo quedarme con tres y el resto entregarlos al ayuntamiento». Desde el consistorio aclararon que «el ayuntamiento no le quita los perros, tiene el plazo legamente establecido para donarlos, entregarlos a otra protectora o la solución que encuentre más oportuna»,

Así y todo, la vecina de Almassora insiste en que «no me voy a deshacer de mis niños». «Todos ellos tienen problemas y si se los llevan acabarán eutanasiándolos. Les he dicho que no me importa sacarme el núcleo zoológico como tienen los criadores, lo que sea, pero no los voy a entregar». Al respecto, desde el ayuntamiento indicaron que para poder sacarse el núcleo zoológico «tiene que reunir unas características que no se dan en su vivienda de la calle San Jaime, como también le han informado, y que ha ido sumando perros pero no lo ha solicitado».

También se activó el servicio de mediación y el concejal de Servicios Públicos se ha ofrecido a reunirse con Chus el próximo lunes pero insisten en que no puede tener doce perros en su casa.

La recogida de firmas iniciada a través de la plataforma digital change.org ya acumula más de 10.000 firmas.