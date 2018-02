Al Borriol le urge ganar al Alzira en el Palmar

El Borriol busca la segunda victoria en casa de la temporada y con ello ver si es posible acercarse más que nunca c las plazas de permanencia, que en estos momentos están a seis puntos. El conjunto de la Plana Alta afronta este complicado partido tras perder en el campo del líder Orihuela, a pesar de merecer mejor suerte después de la gran segunda parte que completaron en Los Arcos. Enfrente un Alzira que no es tan fiero como las últimas temporadas. Ocupa la novena posición, a once puntos de los puestos de 'play-off'.

Le está costando más de la cuenta al equipo borriolense ganar ante su afición. De los trece partidos jugados en El Palmar sólo fue capaz de ganar en uno de ellos. Fue hace quince días contra uno de las mejores plantillas: La Nucía (2-1), pero ha dejado escapar muchos puntos tras empatar cuatro veces y perder ocho. El Alzira lejos del Luis Suñer Picó también jugó trece encuentros, con tres victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Para esta cita el técnico Jacint Guimerá contará con dos bajas. Una es la del veterano central Pepe Mora que recayó en su lesión el domingo pasado en el campo del Orihuela. Y la otra es la del fichaje de invierno Omar Zafont. El joven extremo ex del Rafalafena se lesionó en el primer entrenamiento en el Borriol, y aún no ha podido debutar en Liga. Es duda el mediapunta vila-realense Pascual Font de Mora, castigado también por la lesión durante buena parte de la temporada.



Precedentes

Los precedentes hablan de cinco partidos jugados en Tercera, con tres derrotas, un empate y una sola victoria. La temporada pasada el Borriol cedió en casa en la penúltima jornada de Liga por 0-2, con doblete para el joven delantero salmantino Álvaro Gómez. Los dos equipos se repartieron los puntos la temporada 2013-14 (1-1). Darío gallego adelantó a los de la Plana Alta, pero en el 93 Manu Bleda empató desde el punto de penalti. La única victoria del Borriol ante el Alzira llegó la campaña 2012-13 por un contundente 3-0 con gol de Miguel Sanchis, Héctor Zaragoza y Raúl Caballero.