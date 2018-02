El PP de la Vall fraccionó el coste de la web de Bonig para que lo pagara una empresa

Los correos que obran en el informe de la comisión de investigación sobre la posible financiación ilegal del Partido Popular en la Vall d'Uixó confirman que por orden el partido la empresa que confeccionó la web para impulsar la candidatura de Isabel Bonig para su reelección como alcaldesa facturó el hosting y el registro del dominio 'www.pplavall.es' al PP y la elaboración de la web a la empresa Imesapi, concesionaria del alumbrado público de La Vall d'Uixó y contratista habitual del municipio.

A este respecto, según se deduce del informe de la comisión de investigación, el Partido Popular de la Vall d'Uixó abonó en 2011 a la empresa Webmetrics 380 euros y diversos conceptos menores en años sucesivos por el coste de alojamiento de la web y por la gestión del dominio. Por su parte, la empresa Imesapi abonó de una sola vez en agosto de 2011 un total de 1995 euros más IVA por los trabajos de confección de dicha web.

La sucesión de correos, a los que ha tenido acceso Levante de Castelló, desvelan el triángulo formado entre el partido, la empresa informática y la empresa concesionaria para concretar cómo se elaboraban los contratos, la forma de pago y qué conceptos debía abonar cada uno de los interesados.

El caso arranca en enero de 2011 cuando los responsables de comunicación del PP en el municipio deciden darle un impulso a la web y a la participación de los candidatos y ediles en las redes sociales. Tras esa decisión se contacta con la empresa Webmetrics, radicada en València y especialista en el sector por recomendación de una agencia de comunicación.

El primero de los correos, fechado el 25 de enero de 2011, está encabezado con un asunto que no deja lugar a dudas: «Contrato campaña pp la vall». En ese correo, los responsables de comunicación relatan: «Tras confirmar con Aparici que el tema de los contratos está todo ok, me dice que os pase el contacto de la persona que os firmará los contratos y se encargará de los pagos». Aparici es el presidente del PP de la Vall d'Uixó y el contacto es Carlos Hernández, un empleado de Imesapi. Cabe apuntar que las comunicaciones entre ellos se establecen a través del correo corporativo de la empresa.

Fruto de esa primera conversación, la empresa informática le traslada directamente al trabajador de Imesapi los detalles de la factura y escribe: «Por nuestra parte, los conceptos son 1995 + IVA de proyecto web», a lo que añade: «El registro de dominio www.pplavall.es y el hosting tienen un coste de 25 euros el registro y 15 euros mensuales de hosting, que facturaremos de forma anual».

La empresa informática registró el dominio el 4 de febrero de 2011 y el 21 de febrero de la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Isabel Bonig, y el presidente del PP en el municipio, concejal de Hacienda y vicepresidente de la Diputación de Castelló, Vicent Aparici, presentaron a la prensa la página, tal y como refleja la fotografía.

A partir de esa fecha, los trabajadores de la empresa informática y de la empresa concesionaria intercambian diversos correos en los que tratan de ponerse de acuerdo en la forma de pago de las dos facturas.

Ambos tienen divergencias y recurren a los responsables de comunicación para que medien en el sistema de cobro. Una persona de comunicación le trasladó el problema a Isabel Bonig y esta le contestó, según consta en el informe: «De esos temas se encarga (Vicent Aparici) no te preocupes». Efectivamente la discusión llega al concejal de Hacienda y presidente del PP de la Vall d'Uixó, quien zanja en un correo fechado el 4 de marzo de 2011 y dirigido a la empresa que ha realizado la web: «Tal y como hemos hablado de estos 380 euros nos hacemos cargo el partido. Los datos que te faltan para las facturas ya he hablado con Carlos (en referencia a Carlos Hernández, de Imesapi) y se envían».

Cabe recordar que en esa fecha Aparici ocupa el cargo de vicepresidente de la Diputación de Castelló, presidida por Carlos Fabra, y de concejal de Hacienda en la Vall d'Uixó, municipio donde es alcaldesa Isabel Bonig, actual presidenta del PPCV.

La explicación que Aparici ofrece a los miembros de la comisión de investigación desconcierta tanto al presidente como a los ediles que participan en ella. Aparici aseguró que los correos se corresponden a los pagos por una publicidad que Imesapi contrató en una guía del ayuntamiento en la que el resto de empresas de la Vall d'Uixó también colaboraban, al tiempo que indicó que la web la llevaban «los chicos de Nuevas Generaciones».

No obstante, no se ha aportado a la comisión ningún justificante de esa publicidad, ni tampoco de los 'banners' o anuncios publicados en formato digital o papel. Cabe apuntar que el dominio de la página web que sigue utilizando a día de hoy el Partido Popular de la Vall d'Uixó y que se renueva cada 4 de febrero, sigue perteneciendo a Webmetrics. En la actualidad se ha restringido el acceso público la propiedad del dominio.