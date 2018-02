El Roda amenaza la fortaleza de Castalia

El Castellón ha cimentado su recuperación en la clasificación con su solvencia como local. Desde que Sergi Escobar tomara las riendas, los albinegros lo han ganado todo en casa. Por Castalia han desfilado La Nucía, Alzira, Ilicitano, Paterna y Crevillente. El balance es de cinco partidos, cinco victorias, pleno al quince de puntos y solo un gol encajado. El sexto rival será esta tarde el Roda. Los gualdinegros pondrán a prueba la fiabilidad de la fortaleza de Castalia.

El partido está marcado por la polémica desde el verano. El Roda subió a Tercera, y su relación con el Villarreal levantó un debate sobre su compatibilidad en el grupo junto al segundo filial amarillo. De empatar contra el Villarreal C llega el Castellón, precisamente, también con una estela de polémica después de la brutal entrada del local Dani Villanueva, que dejó fuera de concurso a Zagalá, el portero del Castellón. El árbitro solventó la acción con tarjeta amarilla, Zagalá abandonó el verde en camilla, el delantero Cristian se tuvo que poner de portero, y el Villarreal C empató en el minuto 95.

Zagalá, que requirió de diez puntos de sutura en la cabeza, ha entrado en la convocatoria tras su evolución durante la semana. No es seguro que salga de inicio, por lo que el joven Unanua podría disputar su segundo partido con el primer equipo. La ausencia más destacada de la citación de Escobar es la del central Enrique, baja por unas molestias en la espalda. A cambio regresa Dealbert, que formará en la cueva junto a Arturo, después de perderse el partido de la pasada semana por un golpe en el pie. Fuera de la lista quedan también el lateral Luismi Ruiz y los extremos Albert Pedra y David Colomer.

Variaciones

Escobar está moviendo el once en las últimas semanas, dosificando esfuerzos y abriendo la mano para no dejar rezagados en el grupo. Se espera por tanto algún cambio puntual en el once, pero lo sustancial no variará. El Castellón ha ido creciendo en juego como local y a la vez mantiendo los buenos resultados. Ritmo, balón y campo contrario es la fórmula deseada.

Enfrente estará el Roda, que visitará Castalia por vez primera en partido oficial. De la Sagra tiene dos bajas importantes: la del centrocampista Borjita por sanción y la del mediapunta Charlie Meseguer por lesión. Meseguer, que marcó el 1-1 definitivo de la primera vuelta, se fracturó el tabique nasal semanas atrás, fue baja en la derrota reciente ante el Eldense y pasará por el quirófano. No son los únicos con pasado albinegro. En el Roda militan Esaú Rojo, Charly Gracia, Ramón Pallarés, Álvaro Gómez, Alberto Ramos o Nico Pascual-Leone. A todos ellos se les enseñó la puerta de salida en Castalia. El Castellón espera un rival extramotivado esta tarde. Los gualdinegros de momento están firmando un curso de media tabla, lejos de las expectativas creadas.