Unim forces per la inclusió

Totes i tots coneixem algú que va perdre el lloc de treball amb la crisi i no n'ha trobat encara. O algú que té un fill o filla amb diversitat funcional i no sap què oferir-li per a ocupar el temps lliure. Totes i tots tenim o tindrem pares i mares que necessiten d'atenció especial i, en alguns casos, de manera permanent. Totes aquestes persones i tota la resta han de tindre cabuda en la nostra societat i ser ateses per les institucions com correspon.

En la presentació del balanç anual del departament de Serveis Socials que dirigisc a Almassora vaig destacar que qualsevol persona pot fer ús d'aquestes polítiques. No cal tindre una situació personal o familiar extrema per bser beneficiari del diversos programes que portem endavant i que, en moments delicats o complicats, ens poden donar el suport que necessitem per superar-los i recuperar la independència. Som una mà amiga i així ho entén també l'actual Consell.

Fa un parell de setmanes vaig acudir a la presentació de l'avantprojecte de la Llei valenciana de Serveis Socials Inclusius, elaborada amb la participació dels agents socials. Una llei que es basa en la concepció dels Serveis Socials com la quarta pota de l'estat de benestar i com a un dret universal, per a totes les persones, sense excepcions. Per primera vegada, es posa la persona al capdavant i se la considera part activa de tot el procés. Els programes s'adaptaran als beneficiaris i les beneficiàries i no les persones beneficiàries als programes, com passa ara.

Després de 20 anys a la cua en matèria de Serveis Socials, per fi ens equipararem a les comunitats més avançades de l'Estat. Hem sigut la primera a declarar els Serveis Socials com a essencials i ara posarem en marxa un nou model d'atenció social que acabe amb les desigualtats socials i relacionals que patim.

I no només la Generalitat, a través de la conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que presideix Mónica Oltra, treballa per fer possible aquest nou model. Des dels ajuntaments i les mancomunitats tenim una funció clau en el suport a les persones, ja que només des del coneixement directe i proper de les situacions concretes i des de la rapidesa en la intervenció podrem construir processos integrals que beneficien el conjunt de la població.

És per això que a Almassora hem començat a treballar per a elaborar un pla d'inclusió i cohesió social que permeta la inserció social dels nostres veïns i les nostres veïnes a tots els nivells (laboral, personal, relacional...). Un pla que partisca de la participació de tots els agents implicats i faça possible adaptar les línies estratègiques del pla valencià a les necessitats socials del nostre poble per tal de garantir la inclusió sociolaboral, les prestacions, l'accés als drets i els serveis públics i la cohesió social a tota la població.

En els últims anys hem avançat molt en l'atenció que oferim als nostres veïns i veïnes i hem augmentat, especialitzat i diversificat els programes que desenvolupem per tal d'arribar al major nombre de persones possibles. Amb aquest pla ens assegurarem que arribe a totes i que tinguem un poble que cada vegada s'adapte més als nous temps, més unit i igualitari.