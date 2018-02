Kiplimo: «El nivel de la edición era muy alto»

? Aunque demostró su calidad con unos dos últimos kilómetros titánicos y un crono por debajo de los 2:12:00, Stephen Kiplimo afirmaba que «no me esperaba conseguir el triunfo, porque había muchos keniatas y etíopes en la prueba, lo que quiere decir que la edición era de un nivel muy alto». El keniata señaló que «me he sentido bien durante la prueba», y afirmó que «la carrera es buena, el trazado es plano lo que favorece a los atletas y el ambiente es precioso». También reconoció que su ataque, en la recta final, formaba parte de su táctica. «Tal y como ha ido la carrera, me preparaba para atacar en el kilómetro 40 o 41. Era un ataque para ganar», aseguró. «Utilicé esta táctica y, gracias a ella y a poder aguantar delante, fui capaz de conseguir el triunfo en la línea de meta».