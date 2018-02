El nom sí que fa la cosa

A poc que ens parem a reflexionar, ens podem adonar que hi ha aspectes de la nostra realitat quotidiana que molts voldríem a canviar. Hi ha matisos que són estructurals, necessaris, importants; d'altres, poden semblar secundaris, superficials, però no per això deixen de ser també importants. I el nom de la ciutat, n'és un d'ells. Potser, es done una conjunció astral i siga el moment oportú (sempre és el moment oportú) i aquest dijous passe pel ple municipal aquest tràmit burocràtic que és oficialitzar el nom de la ciutat únicament en valencià. Potser. Esmole la cautela. I dic «potser» perquè la política, al capdavall, és reiterativa, encara que canvie de vocabulari. Ningú no es va inventar, un bon dia, allò de la «lluita de classes» per simple vel·leïtat especulativa o d'acció. Potser.

Ja fa uns dies que la bancada trista, formada per ciutadans de base, està en estat de crispació retòrica. La raó? El que hem comentat abans: que hi ha la intenció que el nom de la ciutat, oficialment, siga Castelló de la Plana. Aquesta decisió, la qual és lògica, i que tanta saliva i tanta tinta ha fet córrer en els darrers dies, està fonamentada en informes que expliquen les raons pràctiques que aconsellen l'opció «Castelló de la Plana» enfront de qualsevol altra i, com no pot ser d'una altra manera, mostren els precedents del terme a través de la documentació més assequible. És més: des d'un punt de vista filològic, l'informe ho deixa ben clar: no es tracta de traduir al valencià un topònim ni discriminar el castellà, sinó de restituir la forma original valenciana, la que dóna el nom a la ciutat, i eliminar la mala adaptació al castellà del nom de la ciutat (la qual segueix el mateix esquema que «bajocó =bajocón») que es va fer en el seu moment. Fins ací, tot seria normal si la bancada trista no tinguera els prejudicis que té. Però no. Volen «Castellón-Castelló».

I quins són els seus arguments? Si analitzem el contradiscurs. d'entrada, des d'aquesta postura ideològica, ningú (i ningú és ningú) ha comentat cap cosa sobre l'informe. És possible? Si jo vull mantindre l'argumentació bilingüista, en alguna raó històrica, acadèmica, etc., l'hauré de fonamentar, supose. Doncs no. Ara bé: això no vol dir que la bancada trista estiga en contra dels arguments històrics i filològics esmentats en l'informe, no. (Bé, hi ha uns quants casporros que sí). Aquesta estratègia vol dir una cosa: com l'argumentació filològica no em val per als meus objectius, ni crec en els valors de la polis, duré l'argumentació al camp de les emocions. Així, hem hagut d'escoltar que oficialitzar el nom de la ciutat (amb exemples des del segle XIII) segueix el dictat de Puigdemont, és una gran despesa econòmica, implica confrontació, etc. En definitiva, una mostra fefaent més de l'espanyolisme com a ideologia de classe, per si els think tank locals encara no se n'han adonat.

Tots els estudiosos i les societats internacionals d'onomàstica estan d'acord a propugnar la falsedat i inconveniència de la duplicitat bilingüe. És a dir, que els topònims municipals bilingües, tot i estar dins el terreny de la legalitat civil, no tenen cap trellat. O és que algú ha vist mai cap municipi de parla castellana que propugne la seua doble denominació oficial, en valencià i castellà? Seria massa....

El bilingüisme retolador és una esquizofrènia col·lectiva, una situació diglòssica de manual, una contradicció paradigmàtica. Un nom no passa de ser un nom, però també és un univers. Un topònim designa el nom d'un lloc i aquest sempre s'explica a partir del seu significat. I el pas de «Castiglione» a «Castelló», amb el seu significat de «castell menut», només es pot explicar en valencià, que és la llengua pròpia de la ciutat. Sé que per a alguns ciutadans (i parle d'algun de sóca), sempre serà «Castellón».amb una O oberta, que ja em contareu com la podem fer, la O oberta. Què hi farem!!!

A falta d'un bon detergent ideològic, s'han quedat amb una bona crosta del passat. I això que tot són avantatges de dir «Castelló», preocupats com estan per la pasta. Fins i tot, els rètols eixiran més a compte sense la N: menys material, menys tinta...