Spink se impone tras perderse el Medio Maratón de Barcelona

La británica, afincada en Palamón, Jennifer Spink se había perdido el Medio Maratón de Barcelona por culpa de la gripe. Por eso, llegaba al 10K Ciudad de Castellón con ganas de revancha. «Estoy muy contenta porque hace dos semanas estaba enferma. No me sentía muy fuerte, pero venir aquí y correr un buen tiempo en una carrera muy rápida, me hace muy feliz».

Spink aseguró que «siempre corro para intentar ganar, pero ha sido una bonita sorpresa ganar hoy (por ayer). El circuito es muy bueno, muy rápido, y hay mucho apoyo, hay mucha gente animándote en un recorrido que está muy bien porque no hay mucho giros y cambios. Es un bonito trazado para los atletas».