Tigist Ayanu: «No me esperaba lograr mejor marca personal»

Tigist Teshome Ayanu era una de las favoritas a imponerse en esta edición del Maratón BP Castelló, y no decepcionó esta condición. La atleta etíope venció con mejor marca personal, aunque ella afirmaba que no contaba con lograr un tiempo tan destacado «Sí, he conseguido mi mejor tiempo, pero no lo esperaba», comentaba, y añadía que, tras la victoria, «me siento bien, aunque era peligroso porque he ido sólo todo el rato, y eso no era demasiado bueno para mí». Sobre la prueba, todo lo que comentó Ayanu fueron bondades. «El tiempo es bueno, y el trazado es bueno. Las condiciones climatológicas han sido envidiables, pero ha sido duro correr yo sola durante todo el trazado».