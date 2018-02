El obispo denuncia que dos colegios le vetan una reunión con los alumnos de Religión

El obispo de la diócesis de Segorbe-Castelló, monseñor Casimiro López, denunció ayer que dos colegios públicos de Castelló le han prohibido visitar a los alumnos de la asignatura de Religión Católica. El obispo realizó estas declaraciones en la cadena Cope, pero no precisó qué centros se negaron a recibirle ni el marco en el que efectuaba esa visita.

El obispo, tras lamentar el veto a su presencia de esos dos centros públicos, indicó que ha puesto los hechos en conocimiento de la Conselleria de Educación. No obstante, fuentes oficiales del departamento que dirige Vicent Marzà confirmaron a esta periódico que en los servicios de la inspección territorial de Educación de Castelló no había constancia oficial de queja o denuncia del obispado en ese sentido. Fuentes de la concejalía de Educación de Castelló también señalaron que ese departamento no tenía ningún conocimiento sobre un supuesto veto al obispo en ningún centro escolar público de la ciudad.

En esas declaraciones a la emisora de la Iglesia Católica , el obispo aseguró: «He estado en dos colegios públicos de Castelló y, otros, me han prohibido ir». «Es la dictadura del pensamiento único y laicista. Son los alumnos los que sufren porque no les puede visitar el obispo», añadió el prelado de la diócesis.

Monseñor Casimiro concluyó sus comentarios sobre esta negativa de algunos centros a entrevistarse con los estudiantes de la asignatura de Religión con el calificativo de «curioso». «Ya que los profesores o profesoras ejercen la docencia en mi nombre como enviado de Dios», remachó.

Este periódico intentó sin éxito conocer de primera mano la opinión del obispo y el contexto en el que monseñor Casimiro López, enmarcó esas visitas a los colegios. Fuentes del gabinete de prensa del obispado señalaron que no tenían conocimiento de antemano de las declaraciones del obispo, y rechazaron ofrecer más datos de la denuncia, salvo que las mencionadas visitas a los colegios públicos del obispo se enmarcaron en el ámbito del programa de actividades pastorales de la diócesis.

Un responsable de la parroquia del área del colegio público Benadresa, donde el obispo sí culminó con éxito la visita, comentó el proceso seguido para desarrollar la actividad. «Comunicamos la propuesta al consejo escolar del centro y, tras su autorización, se realizó [la visita] sin ningún problema», dijo.

Cabe recordar que la asignatura de Religión Católica es optativa en los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria.