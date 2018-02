Gabarda: «Parece que el enemigo [del PP] seamos nosotros, y no la corrupción»

«El enemigo a batir para ellos [el PP] somos nosotros, pero creemos que se equivocan y que no han entendido el mensaje que les enviaron los ciudadanos en las urnas en las últimas elecciones en Cataluña y por esos están en el Grupo Mixto», asevera Cristina Gabarda, portavoz del Grupo de Ciudadanos en la Diputación de Castelló.

La diputada provincial asegura que, a raíz del impulso de este partido en los últimos sondeos electorales, el PP ha arreciado sus ataques en un intentó de desprestigiar su proyecto político. «Es cierto que desde el cambio de signo de las encuestas nos están atacando muchísimo. Parece que el enemigo seamos nosotros, y no la corrupción o el 3% o el adoctrinamiento en las aulas», explica. «Somos un partido de centro y no nos deberían tener más miedo que a cualquier otra formación. El único problema es que ellos no tienen un discurso nacional, en cada sitio ha ido actuando de una forma o de otra. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Castelló hacen una cosa, y en la Diputación la contraria», añade la portavoz en la institución provincial de Ciudadanos.

Gabarda remarcó que su formación no va a variar su estrategia pese al arreón de los populares por frenar su auge. «Tenemos un discurso claro, sereno y firme que nos está haciendo avanzar sin engañar a nadie. Y en esta línea nos mantendremos, proponiendo y haciendo un oposición constructiva en todas las instituciones», explica la diputada provincial. «En todas los sitios defendemos las mismas ideas y proyectos, es decir, incrementar los recursos en Sanidad y en Educación, no permitir el adoctrinamiento y defender las dos lenguas oficiales que, afortunadamente tenemos, sin imposiciones lingüísticas para que todos tengas las mismas oportunidades».

Garbada puso como ejemplo de la nueva estrategia del PP contra su formación el último pleno de la corporación provincial. En pleno debate sobre sendas mociones vinculadas a la corrupción el PP sacó a colación el intentó de cobro de 450 euros por un desplazamiento a Gavá para un acto de partido, según el PP, y como representante de la Diputación según Gabarda. Los técnicos rechazaron el pago. «El desplazamiento que no cobré hace referencia a los kilómetros, 450 y no al gasto, 85 euros», señala . «Quisieron utilizarlo contra mí, pero no hay nada que echarme en cara», añade.