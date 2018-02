Padres del IES Caminàs critican que se vete la bandera de España y permitan publicitar un acto sobre la República

Padres y madres del Instituto de Educación Secundaria (IES) Caminàs de Castelló han criticado la inclusión de temas políticos en el centro. La denuncia surge a raíz de la «publicidad» que se le está dando a la celebración de unas jornadas republicanas. Este hecho ha suscitado cierto revuelo ya que, según las familias, hace unas semanas se le pidió a una alumna que escondiera una bandera de España y, ahora, se estaría permitiendo la difusión de un acto sobre la República.

Las mismas fuentes explican que, a raíz de la polémica por el Desafío Independentista de Catalunya, una alumna llevó un día al instituto una bandera de España y desde el profesorado «se le invitó a que la escondiera porque podría generar conflicto». Según añaden, dicha alumna hizo caso a las indicaciones y guardó la bandera, sin generar ningún tipo de problema.

No obstante, el tema ha vuelto a estar en boca de todos a raíz de la publicidad que se le estaría dando a unas jornadas sobre la República, que se prevén celebrar el sábado en Castelló, y que están organizadas por el colectivo «Estudiantes en Lucha», dentro del programa de actos del «82 aniversario de la victoria del Frente Popular».

Según los padres, dos alumnos del instituto entran en el aula durante las horas de clases, «al parecer contando con el beneplácito del profesor que en ese momento está en el aula», y les dice a los delegados que acudan a una reunión informativa en el aula multiusos, sin decir la temática de la que se va a hablar. Una vez reunidos en dicha sala, se les informa del acto sobre la república que tendrá lugar en Castelló el próximo sábado, tal como detallan las mismas fuentes. Asimismo, los padres consultados aseguran que también se han colgado carteles informativos de dicha jornada sobre la República por el centro y que en el cartel se puede ver una esvástica.

Por otro lado, también estos días está circulando entre el alumnado un wasap firmado por «Estudiantes en Lucha», el mismo colectivo que organizaría la charla del sábado. Pese a que no se conoce el contenido de las jornadas, lo cierto es que el wasap, al que ha tenido acceso este periódico, tiene un contenido muy crítico de los reyes de España y ensalza la república federal y popular. Exactamente explica que «el rey cobra un sueldo que ha pasado de unos 7,775 millones de euros en el 2016 ha unos 7,82 millones en el 2017» y que «este sueldo, proviene de nuestros impuestos, es decir, del sudor de nuestros padres y madres que en lugar de ir a parar a nuestra educación (para que sea de mayor calidad) y a la sanidad, se destina a esta familia».

Asimismo, se añade que las funciones del rey serían, «de forma rápida y superficial, decidir si una ley vale o no vale, convocar las elecciones según lo dice la constitución, nombrar a ciertas personas (ya elegidas) para puestos de poder, declarar la guerra y la paz y representar a las grandes empresas en sus negocios con ciertas dictaduras como el Congo o Arabia Saudí (aparentemente promotoras del ISIS)». «Teniendo en cuenta todo lo anterior y añadiendo que dicha monarquía no ha sido elegida por votación, es lógico que nos sintamos indignados e indignadas, es más, no criticarla sería lo extraño. No obstante, tenemos que ser realistas y sabemos que las palabras se las lleva el viento, por lo que, si no estás de acuerdo: no critiques, actua», concluye el wasap.