El Villarreal sueña con la remontada

El Villarreal CF sueña con que las dudas generadas en sus últimos partidos desaparezcan y el Estadio de la Cerámica acoja una histórica tarde-noche de Liga Europa. El objetivo del equipo que entrena Javi Calleja no puede ser otro que no sea darle la vuelta al 3-1 cosechado hace una semana en el Groupama Stadium de Lyon y acceder a los octavos de la competición europea por la puerta grande y con remontada incluida.

El equipo de la Plana Baixa no lo tiene nada fácil, pero se aferra al gol marcado por Pablo Fornals en tierras francesas para forjar a partir de ahí la que espera sea su gran noche. La mentalidad con la que salten los jugadores al terreno de juego y el hecho de poder encontrar el camino del gol de forma temprana y, como mínimo, hasta en dos ocasiones (necesita un 2-0 al menos para compensar el 3-1 de la ida) para poder ver cumplido su objetivo.

Para tratar de conseguirlo, Calleja apostará por su once más ofensivo, manteniendo presumiblemente la estructura de rombo en el centro del campo y dejando en ataque a Carlos Bacca y Enes Ünal. No habrá rotaciones y el once inicial será el de gala del Villarreal.

Además, el conjunto amarillo deberá recuperar la solidez defensiva de antaño para frenar las embestidas de los lyoneses e intentar que estos no marquen gol ya que, en caso de encajar un tanto, la eliminatoria quedaría vista para sentencia.

El entrenador del Villarreal tendrá para este encuentro las bajas por lesión de los de siempre, si bien se dejó fuera de la convocatoria por decisión técnica a Adrián Marín, Roger Martínez y Salem Al-Dawsari.

En el caso del Olympique, su técnico Bruno Génésio recupera al delantero Maxwel Cornet y al lateral diestro Jenny Tete tras superar sendas lesiones en el tobillo y la rodilla, respectivamente. Sin embargo, no podrá contar con el lateral zurdo Marçal, sancionado en el partido de ida de la semana pasada.

El potencial ofensivo del Olympique de Lyon es una de sus principales armas como ya demostraron en la ida, cuando en apenas cuatro minutos marcaron dos goles, poniendo en demasiados aprietos a los villarrealenses.0