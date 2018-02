Calidad y cantidad

Conciertos. El fin de semana previo a la sobredosis de actos de las cercanas fiestas de la Magdalena reivindica la agenda musical de Castelló. El triplete de esta noche en la sala Four Seasons invita a abandonar a tiempo las paellas de la UJI

Es un fin de semana de malas noticias para aquellos del «en Castelló nunca pasa nada», aquellos del «Castelló es un aburrimiento», para aquellos del «en Castelló no hay nada». En una semana propicia a la clandestinidad, justo en la previa de la sobredosis de actos de las fiestas de la Magdalena, asoman en la agenda un par de citas de las que lucen en la rutina de cualquier ciudad, y que permiten huir a tiempo del exceso de las paellas de la UJI, además. Hoy, en la sala Four Seasons, un combo con tres bandas de más nivel que reconocimiento, y durante todo el fin de semana, del viernes al sábado y pasando de Borriana a Castelló, con la décima edición de las Mash Masters Cocktails Sessions.

Lo de hoy, en la sala Four Seasons, tiene mucho de irresistible: los madrileños FAVX y su revisión del postpunk de claroscuros; los gallegos Klüte y su pulidísimo power pop punkrockero; y los locales Balloon Flights, herederos legítimos de la tradición punk de No Tomorrow. La apertura como siempre a las 19.00 horas. También mañana en el mismo lugar y a la misma hora con otra de las bandas castellonenses de rock de mayor proyección, Dandy Wolf, que actuarán junto a los madrileños The Provisional Reference.



Más fiesta

Asimismo, hoy regresan las Cocktail Sessions de Mash Masters. Primero, esta noche al Naraniga Gastromusic de Borriana, desde las 23.00 horas, y mañana, también en horario nocturno al Pub Terra de Castelló. Entre medias asomará la opción diurna, también el sábado, en el Sísif Bar-Restaurant de la capital de la Plana. Esta vez el invitado a las sesiones es el músico donostiarra Mikel Makala que junto a Denis. B a la percusión forman Global Funk Soundsytem. Las referencias prometen baile y diversión: «latin, jazz, funk, brazilian beats, salsa nuyorican, boogaloo y descarga fusionadas con los ritmos más actuales».