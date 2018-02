Duel a vida o mort per al trio de Vila-real en la Lliga Bankia d'Escala i Corda a Bellreguard

L'equip representatiu de l'Ajuntament de Vila-real integrat per Francés, Javi i Bueno es jugaran aquest pròxim diumenge per la vesprada al trinquet de Bellreguard a partir de les 16.30 hores el pas a la fase final de la XXVII Lliga Professional Bankia d'Escala i Corda. Els de Vila-real arriben a la cita amb la moral pels núvols desprès de superar el passat diumenge al trinquet de Dènia, al trio de Pedreguer-Masymas de Marc, Pere i Tomàs II, per un contundent 60 per 25. A més, aquesta victòria va suposar un pas de gegant en la seues opcions de classificació, ja que arriben a l'última jornada de la fase de grups depenen d'ells mateixos, inclús pot donar-se el cas que disputen aquesta última partida amb la classificació assegurada per a semifinals, al ser la última confrontació de la fase.

En tot cas, una victòria per la mínima els aseguraria el pas a la fase final, mentre que aconseguir un punt també pot donar-los l'accés a semifinals. Tot dependrà dels resultats en els altres dos duels del cap de setmana que tindran lloc dissabte de vesprada i diumenge pel matí, respectivament. Els altres duels d'aquesta jornada seran Pelayo, Puchol II i Nacho contra Genovés II, Félix i Monrabal i Pere Roc II, Jesús i Carlos contra Marc, Pere i Tomàs II.