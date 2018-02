Vila-real, Almassora, Onda, y Castelló, nous campions provinciles de galotxa

Vila-real, Castelló, Almassora i Onda es van convertir en campions provincials de galotxa en una gran fase final que es va disputar a la localitat d'Onda. En aquesta cita, Castelló, va ser campió provincial per primera vegada en la modalitat de galotxa

El trinquet de la localitat de la Plana Biaxa va ser la seu de les finals dels XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de galotxa de la provincia de Castelló dissabte passat. Els campions provincials van ser Vila-real, en categoria benjamí i infantil, Castelló de la Plana, en categoria aleví, Almassora, en categoria cadet i Onda, en categoria juvenil. El trinquet va gaudir de partides amb esportistes que cada dia milloren i algunes escoles que a poc a poc se situen entre les millors. Cal destacar a l'escola de Castelló que ha aconseguit el seu primer or en la modalitat de galotxa en la categoria aleví i segueix amb la seva evolució consolidant-se entre les millors de la província. A més va aconseguir una plata i un bronze. Vila-real, va ser la gran triumfadora amb dos ors, una plata i un bronze. Almassora, un or i dues plates i Onda, un or, una plata i dos bronzes.



Resultats finals

Així, en la categoria benjamí, Vila-real (Ferra i Xavi) va guanyar por 40 a 20 a la parella d'Almassora. El tercer lloc va ser per a Onda (Adrián, Marc i Lluís) que superà por 40 a 0 a Castelló de la Plana (Manel i Padilla).

En categoria aleví, el millor equip va ser el de Castelló de la Plana B (Andreu, Pau, Manel i Ferrán) que guanyà por 40 a 25 al trio d'Onda (Julio, David Sorolla i David Martínez). Almassora A (Marc i David) va perdre a la final per el tercer lloc davant de Vila-real B (Samuel i García) per 40 a - 20.

En categoria cadet, Vila-real (Salais, Aragoneses i Ferrán) va vencer a Almassora (Pepe, Oriol i Aleix) pero 40 a 15. Castelló de la Plana (Lluís, Ferrán i Carmen) finalitza tercer després de guanyar por 40-0 a Borriol (Juan i Jordi).

A la categoria cadet, la final absoluta se la va emportar Almassora (Diego, Cristian i Juan) que superà per 40 a 0 a Vila-real (Sergi, Jordi i Álvaro). El tercer lloc el va aconseguir Borriol A (Miguel, Josep i Alberto) després de guanyar a Onda (Sansano, Pablo i Santi). En categoria juvenil, Onda va ser campió, per davant de Castelló.