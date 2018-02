Calleja recupera a Roger Martínez para medirse al Getafe

Tras la eliminación europea a manos del Olympique de Lyon, el Villarreal quiere enderezar el rumbo en la Liga donde acumula tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Los amarillos, después de perder ante Betis y Alavés y empatar en casa del Espanyol, intentarán hoy a partir de las 12.00 en el Estadio de la Cerámica superar al Getafe de Pepe Bordalás. Los madrileños, en el duelo de la primera vuelta, vencieron por 4-0 al "submarino" y precipitaron el despido de Fran Escribá.

Una vuelta más tarde, Javi Calleja necesita que su equipo recupere la confianza tras una despedida sin lustre de la Liga Europa. Para el compromiso de hoy, el técnico madrileño no podrá contar con Andrés Fernández, Bruno Soriano y Nicola Sansone, los tres en fase de recuperación de sus respectivas lesiones. Recupera a Castillejo, que no estuvo ante el Espanyol por un cuadro febril, aunque sí que jugó ante el Olympique de Lyon, e incluye en la convocatoria a Roger Martínez, que no estuvo en la citación europea. El apartado de bajas lo completa Álvaro González, que no estará disponible por acumulación de tarjetas.Tampoco está en la lista Adrián Marín, por decisión técnica.

Así, los 18 hombres convocados son los porteros Sergio Asenjo y Barbosa, los defensas Mario, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Rukavina y Bonera; los centrocampistas Cheryshev, Fornals, Samu Castillejo, Trigueros, Rodrigo, Javi Fuego, Soriano y Raba, y los delanteros Bacca, Enes Ünal y Roger Martínez.