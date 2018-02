Climent vaticina el colapso de la UJI si no se fija un nuevo modelo de financiación

La Universitat Jaume I conmemoró ayer el XXVII aniversario de su creación con un acto académico en el Paranimf del Campus del Riu Sec en el cual se ha hecho entrega de la Medalla de Oro de la Universidad a Xarxa Teatre, Dolores Cortés y Joan Francesc Mira. El acto fue presidido por el rector de la UJI, Vicent Climent; el presidente del Consejo Social, José Luis Breva; el presidente de los Cortes Valencianas, Enric Morera; la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco y la directora general de Universidad, Investigación y Ciencia, Josefina Bueno.

Vicent Climent inició su último discurso como rector en una fiesta de la Universidad haciendo un resumen de los 8 años que lleva al frente de la UJI, «8 años de servicio público muy intensos, con momentos difíciles, de muchas horas y días y semanas de trabajo, pero también de muchas satisfacciones y alegrías». El rector ha destacado en este balance que la universidad ha conseguido entrar, por primera vez, en el exclusivo grupo de universidades excelentes y reconocidas a nivel mundial con su incorporación en el ranking de Shanghai en el grupo de las 500 mejores universidades de todo el mundo. «Este hito representa el mejor premio a los esfuerzos realizados por la comunidad universitaria durante los últimos 27 años por ser excelentes en todos los ámbitos en que trabaja la UJI. Y estoy seguro que este reconocimiento tiene y tendrá buenísimas consecuencias para el desarrollo y crecimiento de nuestra Universidad, al situar por primera vez en el mapa mundial a Castellón como un lugar de talento de primer orden».

Climent explicó cómo ha afectado la crisis económica y financiera en la universidad, «desde 2010 hemos visto como nuestro presupuesto se reducía en 13M ? por la reducción de la subvención de la Generalitat Valenciana y cómo se incrementaron las tasas de manera brutal, con un impacto muy negativo en la matrícula de primer curso». «El proyecto universitario de Castelló se ha visto amenazado y lo hemos podido superar con un esfuerzo titánico de toda la comunidad universitaria, que ha hecho muchísimos sacrificios. Pero ya no podemos más, la UJI está al límite de sus fuerzas y si no se establece pronto un nuevo modelo de financiación que, por un lado, garantice el cumplimiento de las obligaciones de la Generalitat con la deuda antigua y, por otra, supere las condiciones de infrafinanciación por estudiante que sufrimos ahora, todo nuestro esfuerzo de años no habrá servido para nada, porque la Jaume I entrará en un colapso financiero» aseguró.

A pesar de esta situación, el rector destacó que se ha podido continuar consolidando el campus con la habilitación del edificio para la ampliación de la FCHS para los estudios de salud, el edificio de Espaitec II, las nuevas instalaciones del Servicio de Lenguas y el CAL y la construcción de las fases 0 y 1 de la FCS. «Estas obras nos han permitido mejorar este espacio maravilloso de convivencia, formación e investigación que es nuestro campus, un campus que se sitúa entre los 100 más sostenibles del mundo», dijo.

En cuanto al ámbito docente, Climent ha explicado que durante estos años se han implementado zinc nuevos grados: Videojuegos, Matemáticas Computacionales, GAP, Enfermería y Medicina; y se ha llevado a cabo una nueva política de creación de dobles títulos (con el grado de Derecho y ADEM) y de dobles títulos internacionales, que ha tenido muy buena acogida.

Por lo que se refiere a la investigación, el máximo responsable de la universidad castellonense ha afirmado que «ha sido una de las prioridades absolutas y, a pesar de las dificultades, hemos mantenido el plan propio de promoción de la investigación con una dotación anual de 4M?. La producción científica absoluta se ha incrementado en un 43%, se han incrementado todos los indicadores de calidad e internacionalización, y el número de acciones de apoyo y transferencia tecnológica a empresas e instituciones se ha incrementado en un 92%».

En su intervención, el rector Vicent Climent incidó en las políticas que se han desarrollado pensando en las personas: la política de becas, la mejora de las condiciones laborales y la implantación de la carrera profesional horizontal del PAS, y la aprobación de un nuevo Documento de Carrera Docente e Investigadora para el PDI.