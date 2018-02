El segundo filial amarillo busca la victoria frente a un rival en plena forma

El Villarreal C, pese a llevar cuatro jornadas consecutivas sin ganar, con dos derrotas y dos empates, sigue siendo el segundo mejor equipo provincial en la tabla clasificatoria, sólo superado por el Castellón. Recibe a las 17.00 horas a uno de los equipos más en forma de las últimas jornadas como es el caso del Torre Levante. Para esta cita el Villarreal C tendrá las bajas seguras del sancionado Edu Adell, así como de los lesionados Leandro Berti y José Pedro Gil 'Chepe', este último se lastimó el sábado pasado en el minuto 43 del partido jugado y perdido en el campo del Atlético Levante.