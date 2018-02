La belleza, eje y síntesis del mundo y de la vida

En el pórtico de la celebración de las fiestas de la Magdalena, traemos a nuestra página el eco de unas palabras pronunciadas con motivo del IV Certamen Literario en 1948. El orador era el político tradicionalista Romualdo de Toledo, en su discurso desplegó las más delirantes comparaciones entre el monumento «gaiatero», que justo entonces era de reciente creación, y los hitos relevantes de la historia de España desde don Pelayo. Las reproducimos tal cual por su interés y porque somos incapaces de quitar o poner una coma que no suene a chacota.

También es memoria histórica

Veamos pues qué dijo don Romualdo: «Y para terminar, y ahora va de veras (risas, Voces de no, no) unas palabras sobre la fiesta que habéis celebrado, sobre la Romería de María Magdalena. (...) pensaba yo que toda esta romería, toda esta similitud, representaba totalmente a mi querida Patria, a España. Porque España, señoras y señores, no ha sido a lo largo de la Historia Universal más que esto: una profunda romería que ha encontrado en todo momento su hombre providencial y su caña donde apoyarse. Y así vemos allá en los albores de su existencia, un Recaredo, apoyado en su caña, pudo salvar perfectamente la ciénaga del arrianismo; y otro día, cuando todavía no balbuceaba nuestro hermoso idioma castellano, cuando existía la confusión de lenguas en nuestra patria, fue otro español, quien apoyado también en su gayata, nos crea la Gramática latina, precursora de nuestro idioma de Cervantes, Elio Antonio de Nebrija; y cuando en España existían aquellos reinos de taifas y las injusticias brillaban por todos los ámbitos de la Nación, aparece el Fuero Juzgo; y otro día, como iniciación de nuestra Literatura, nos viene un Rey, que se apoyó también en la gayata de «Las Cantigas» y en la gayata de sus admirables obras para echar las raíces profundas de su literatura, y cuando parecía que no existía armonía entre los diferentes reinos y pueblos de España, surge la gayata admirable de las Navas de Tolosa, donde Alfonso VIII el Batallador, la vuelve a hacer resplandecer en todo su conjunto; y otro día surge la gayata del Compromiso de Caspe para fundar la unidad española; y otro día, cuando es necesario reconquistar absolutamente España, aparecen Isabel y Fernando, llamando en nombre de la Virgen María a las puertas de Granada para finalizar la Reconquista; otro día, ciando la ciénaga de la reforma protestante parecía asolar el mundo entero, tenemos la gayata de Felipe II, que salva a la Humanidad completamente contra aquella herejía; y finalmente, cuando en los últimos tiempos venía el comunismo mezclándose con la ciénaga pestilente del materialismo más ateo, que quería destrozar completamente a España, tenemos la gayata de nuestro invicto Caudillo Franco, que salva total y absolutamente a España... (una enorme ovación interrumpe al orador)».

Franco, esa... gaiata.