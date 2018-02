De cabeza al coliderato

La vida con Sergi Escobar reduce el debate. No hay mayor argumento contra el ruido que los números, y los que presenta el Castellón en los últimos meses admiten poca réplica. Lleva 11 victorias en 14 partidos. En los tres que ha dejado de ganar, dos empates y una derrota a domicilio, se produjeron circunstancias excepcionales. El Castellón es un equipo de esos que no necesita otra cosa que la rutina para vencer. No hay trucos mágicos. Simplemente el equipo tiene un plan acorde a sus virtudes, y cree en él con todas las consecuencias.



Eficacia

El Castellón durmió en el coliderato, empatado con el Atlético Levante, y con dos puntos de ventaja respecto al Orihuela, que juega esta tarde. Instalado en el trío de equipos que se jugará el campeonato, el conjunto orellut rebosa confianza, y se beneficia de una dinámica feliz. Ayer tardó bien poco en golpear. Era el minuto 4 y la primera aproximación al área del rival. Rubio rebañó una segunda jugada y aseó la apertura para Iván Sales. El extremo albinegro, a menudo dado al exceso ornamento, fue tan simple como le exigía la situación. Enroscó un centro preciso a la testa de Cubillas. El 9 cabeceó el balón a gol.

En ventaja, el Castellón interpretó un largo ejercicio de contención y paciencia. Se esforzó en no equivocarse, y en aguardar la siguiente oportunidad. La secuencia explica el paisaje. Iván Sales provocó una falta lateral. Javi Rubio la colgó al segundo palo, y el defensa cedió un córner. El córner lo botó Juanjo, lo ganó Enrique y lo embocó en plancha Javi Rubio. Se pidió fuera de juego, y quizá lo era, pero igual valió.

Con 0-2, la segunda parte acentuó los roles de ambas escuadras. El Rayo Ibense lo intentó, pero terminó desesperado. Unanua, portero titular del Castellón por la sanción de Zagalá, salvó la exigencia en dos faltas envenenadas por Santi, y tapó bien en el mano a mano en la mejor ocasión local, una larga carrera de Rafa Pina en el minuto 68. El Castellón añadió somníferos al juego con cada cambio, y se arrastró seguro hasta la meta. Tres puntos, cero sustos y jornada menos en el camino hacia el ascenso.