Conjurar el riesgo de naufragio

Las aguas han subido alrededor del Villarreal que se encuentra en riesgo de naufragio si no espabila cuanto antes. Los amarillos suman cinco partidos sin conocer la victoria, en los que han perdido en cuatro entre Liga y Europa League, y sólo han sumado contra el Espanyol en el duelo de la semana pasada en Cornellà. Aún rumiando la eliminación continental ante el Olympique de Lyon en la que la falta de acierto goleador le condenó, el submarino debe rehacerse y recuperar el equilibrio tanto en la retaguardia como en la vanguardia. Con sólo cuatro goles a favor en los últimos cinco encuentros, y tras haber encajado en los últimos siete partidos, el equipo necesita reafirmarse ante un Getafe que hoy quiere asaltar el Estadio de la Cerámica, y amenazar la sexta plaza de la tabla.

Los madrileños, décimos a cinco puntos de los amarillos, acumulan seis jornadas sin conocer la derrota. Además, apelan al recuerdo de la primera vuelta, cuando los de Pepe Bordalás vapulearon por 4-0. La derrota precipitó la destitución de Fran Escribá, y la promoción de Javi Calleja desde el filial. Una vuelta más tarde, el madrileño afronta su momento más delicado en el primer equipo ante un Getafe dispuesto a aprovecharse de nuevo de la crisis amarilla.

Con la perspectiva de tres partidos en una semana, Calleja introducirá alguna modificación en su once, pero no se antoja una gran revolución. Sin Álvaro, sancionado por acumulación de tarjetas, el resto de bajas son los lesionados Andrés Fernández, Bruno Soriano y Nicola Sansone. Tampoco ha entrado en la citación, por decisión técnica, Adrián Marín, y regresa Roger Martínez, fuera ante el Olympique de Lyon. También vuelve en Liga Castillejo, que no estuvo ante el Espanyol por una gripe.

Con esto, Asenjo seguirá en la puerta, y le acompañará una defensa con Bonera, Víctor Ruiz y Jaume Costa. Mario y Rukavina se jugarán ocupar el lateral derecho. Por delante, Trigueros podría descansar para que Rodrigo y Fuego bailen juntos en el mediocentro. Castillejo caerá a la derecha, mientras que Cheryshev podría dejar a Fornals en el banquillo por la izquierda. En la delantera, Carlos Bacca y Enes Ünal deberían ser los titulares.

En el Getafe, la semana ha estado marcado por la marcha de Cala al Henan Jianye chino. El equipo azulón se ha quedado sólo con Bruno, Cabrera y Djené como centrales puros. La baja por sanción de Damián Suárez, forzará a Bordalás a improvisar en la retaguardia.

Por lo demás, Ángel y Jorge Molina pondrá la pólvora delante para un equipo que no quiere renunciar al sueño europeo. Un triunfo en Vila-real les permitiría seguir en la lucha.