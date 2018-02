PIPAS A 2,4 MILLONES

El lunes recibí al president Ximo Puig en el SUPOI-8, el mayor polígono industrial de Almassora, y a los consellers Soler y Salvador para visitar el edificio fantasma que construyó el Partido Popular con 2,4 millones de euros. Si ustedes no saben dónde está este centro, no se preocupen. Hasta hace poco no lo sabía ni la consellera de Agricultura porque sus antecesores en el cargo dejaron perder un edificio que anunciaron en 2008, en 2009 y sucesivos.

No hace falta que les recuerde esa capacidad que tienen sus dirigentes de construir con el dinero de todos obras faraónicas. Ya sabemos dónde hemos acabado con la ambición del ladrillo. A la desfachatez de denominar tecnológico de frutos secos a un centro en el que no entró jamás ni un pistacho ni media pipa pretendieron imponer un uso que nunca supieron darle. Modelo perro del hortelano.

Y así quedaron butacas por estrenar, laboratorios precintados, ventanas que nunca se abrieron, y hasta el panel anunciador del edificio que evidencia el paso del tiempo en el que no hicieron nada. Imaginen la cara de todos esos empresarios, técnicos e investigadores de la cerámica, nuestro verdadero motor económico, cuando recorrieron el lunes el edificio y ratificaron que 40 profesionales trabajarán allí desde este verano para situar a la cerámica de aquí a la vanguardia de la industria 4.0.

Pues así se quedan los vecinos de Almassora cada vez que el PP les dice que pagan más por la recogida de la basura, sin especificar cómo ha crecido el volumen de residuos que generamos ni el funcionamiento, pero calla que ellos tiraron 2,4 millones a esa basura. Si les intentan engañar mezclando recogida de basura, tratamiento, reciclaje y enseres en vía pública recuerden que son los mismos que expropiaron a nuestros vecinos de la avenida Generalitat con precios que no se ajustaban al mercado. Luego nos dijeron que indemnizar a los afectados con los 8.195.119,75 euros que sentenciaron los tribunales había sido coser y cantar y hoy la Tesorería municipal les asegura que todavía pagamos los préstamos que firmaron para afrontar el bochorno judicial.

Esos mismos tampoco les dirán que aquel solar que abandonaron a la espalda de Cardenal Cisneros lo hemos transformado y es ahora Darremur Orgànic, un recinto al aire libre para que nuestros niños y niñas estén en contacto con la naturaleza y aprendan a cultivar, a reciclar, a disfrutar del medio ambiente dentro de la ciudad.

Andan más preocupados en reprochar que el president no visitara el colegio Regina Violant, que en breve verá cómo sale a concurso público el tramo de obra que dejó sin acabar la empresa constructora. Lo que no entendemos es por qué ni Francisco Camps ni Alberto Fabra se prodigaron nunca por los barracones que impuso su gobierno a los niños de Almassora. Ni por qué al Partido Popular de Almassora le pareció fenomenal que vinieran a hacerse la foto del anuncio de obras del Ayuntamiento (que costaron 4,2 millones) y de la inauguración en 2012 mientras nuestros niños estudiaban en aulas de plástico y no había dinero para construir el colegio.