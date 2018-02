Cs pregunta al ejecutivo si ha formalizado las distinciones a la Policía Local

levante de castelló castelló «en caso de no haberlo hecho, las medallas, metopas y felicitaciones que recibieron los agentes locales por sus actos relevantes no valdrían para nada, porque no les contaría, por ejemplo, como puntuación en una oposición o pa

25.02.2018 | 22:50