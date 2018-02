El Villarreal B saca un gran punto en Alicante

Ambiente de gala en el Rico Pérez y un punto de oro que se trajo el Villarreal B en su duelo contra un desesperado Hércules. Un empate bueno visto que el resto de rivales tampoco ganaron. El Mallorca hizo aguas en el campo del Cornellà (3-1) y el Elche no pasó del empate en el campo del Ontinyent (0-0). El que peor lo tenía de los de arriba era el filial amarillo que visitaba a un histórico que venía de ganar en Zaragoza y que había ambientado el duelo, de ahí que unas 8.000 personas se dieran cita en la grada.

Un buen empate, sin duda alguna. Trabajado punto para los de Miguel Álvarez que intentaron contrarrestar la fuerte presión local con posesiones largar. El Hércules fue más vertical. Fijó su punto de mira en la portería de Ander Cantero y el joven arquero navarro estuvo muy acertado, en especial en el tramo final del duelo donde realizó tres buenas intervenciones. El Villarreal B tuvo llegadas más selectivas. Pocas, pero muy peligrosas.

Pocas novedades en el once groguet. El técnico del Hércules repitió once, no así Miguel Álvarez en el conjunto de la Plana Baixa. La defensa fue la misma. En el centro del campo Imanol García tuvo como pareja al reaparecido Ramiro Guerra, siendo suplente Manu Morlanes. Y delante reapareció Adrià Dalmau, que peleó junto al pacense Rubén Mesa.

El partido arrancó con un Hércules bien posicionado y muy animado. No manoseó mucho el balón. Fue vertical y buscó a sus puntas: Juli Cerdá, David Torres y Chechu Flores. A todo ello, a los siete minutos el meta local Ismael Falcón se anticipó a Dalmau cuando el balear iba rematar en la portería herculana. Poco después un examarillo como Paco Candela lo intentó desde lejos, pero el cuero salió desviado. El Villarreal B fue recuperando el balón e hizo posesiones largas. Hizo correr tras el cuero al equipo local. Sin goles se llegó al descanso.

Nada más arrancar la segunda parte, Rubén Mesa dio un aviso al Hércules, pero su remate salió alto. También los alicantinos, que se jugaban mucho, tuvieron llegadas a la portería de Ander Cantero. Éste se lució en la gran parada tras una falta botada por José Fran, en el minuto 57. Tres más tarde repitió el cancerbero a lanzamiento de José Luis Miñana desde el área pequeña.

Los minutos iban pasando. Los entrenadores de ambos equipos empezaron a realizar movimientos en los onces. El juvenil Manu Morlanes, que ingresó al terreno de juego en el minuto 62, tuvo en sus botas el 0-1 tres más tarde, pero Ismael Falcón salvó 'in extremis'. La emoción fue en aumento en la recta final, pero el Villarreal B supo templar bien los ánimos y acabó sumando un gran punto en el Rico Pérez, que rugió mucho, pero que no mordió.